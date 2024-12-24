Назван способ вернуть рельефную форму тела без походов в спортзал

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась советом о том, как восстановить рельефность тела без необходимости посещать фитнес-зал. Ее рекомендации представлены в издании Men Today.

Фото: freepik отжимания

В первую очередь, Ротач советует начать с выполнения поворотов корпуса (20 повторений). Далее в программе — планка и отжимания с подъемом колена.

Затем выполните скручивания с касанием ноги. Завершите тренировку упражнением "стульчик". Для его выполнения встаньте спиной к стене, расставив ноги на ширине плеч и сцепив руки перед собой. Опуститесь в присед, чтобы бедра оказались параллельны полу, и задержитесь в этом положении.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

