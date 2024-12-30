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Прокачай себя: 10 упражнений для быстрого прогресса

3:44
Спорт

Ваши тренировки должны быть не только разнообразными, но и целенаправленными. Эти упражнения проверены временем и помогут вам преодолеть плато, улучшить силу, мощь и мышечный рост.

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

Приседание Зерчера

Это упражнение задействует мышцы всего тела, особенно ноги и корпус. За счёт удержания штанги на согнутых руках оно помогает улучшить вертикальную устойчивость и укрепить поясничный отдел.

  • Преимущества: Повышает общую силу и выносливость, улучшает осанку.
  • Как выполнять: Держите штангу в сгибах локтей, приседайте медленно, удерживая спину прямой.

Становая тяга рывковым хватом

Этот вариант акцентирует нагрузку на верхнюю часть спины, плечи и хват. Широкий хват усложняет движение, заставляя работать больше мышечных групп.

  • Преимущества: Укрепляет мышцы спины, развивает силу хвата.
  • Как выполнять: Расположите руки шире плеч, поднимайте штангу, сохраняя спину прямой.

Жимовой швунг

Сочетание жима штанги над головой и импульса от ног делает это упражнение универсальным для развития силы и мощности.

  • Преимущества: Укрепляет плечи, руки и корпус, улучшает координацию.
  • Как выполнять: Используйте силу ног для толчка штанги вверх, фиксируйте её над головой.

Становая тяга Джефферсона

Нетрадиционное упражнение, которое улучшает баланс, координацию и одностороннюю силу.

  • Преимущества: Задействует ягодицы, бедра и корпус.
  • Как выполнять: Расположите штангу между ног, захватите её разнохватом и поднимайте.

Болгарский сплит-присед с приподнятой передней ногой

Упражнение акцентирует нагрузку на одну ногу, развивая баланс и силу.

  • Преимущества: Укрепляет ягодицы и квадрицепсы, улучшает стабильность.
  • Как выполнять: Поставьте переднюю ногу на платформу, выполняйте глубокий присед.

Тяга Пендли

Эффективное упражнение для спины, которое сочетает силу и скорость.

  • Преимущества: Развивает мощность и укрепляет мышцы спины.
  • Как выполнять: Поднимайте штангу с пола рывковым движением до уровня пояса.

JM Press

Целенаправленное упражнение для трицепсов, направленное на силу локаута.

  • Преимущества: Укрепляет трицепсы, улучшает жимовые показатели.
  • Как выполнять: Медленно опускайте штангу к верхней части груди, затем поднимайте вверх.

Шраги Кирка

Фокус на трапециевидных мышцах для мощной осанки.

  • Преимущества: Укрепляет верхнюю часть спины и плечи.
  • Как выполнять: Поднимайте плечи с штангой, удерживая их в верхней точке.

Тяги Медоуза

Одностороннее упражнение, направленное на широчайшие мышцы и стабильность корпуса.

  • Преимущества: Развивает симметрию и силу спины.
  • Как выполнять: Используйте одну руку для тяги штанги, удерживая другую на поясе.

Перенос штанги над головой

Идеальное упражнение для устойчивости плеч и корпуса.

  • Преимущества: Укрепляет мышцы кора и стабилизаторы.
  • Как выполнять: Удерживайте штангу над головой и медленно передвигайтесь вперёд.

Эти 10 упражнений помогут вам разнообразить тренировки, улучшить физическую форму и достичь своих целей в наращивании силы и мышц.

Регулярно включайте их в свою программу и наблюдайте за результатами.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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