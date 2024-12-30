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Почему игнорировать икры — ошибка для здоровья

1:54
Спорт

Икроножные мышцы играют важнейшую роль в движении человека. Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, почему укрепление этих мышц должно стать частью вашей фитнес-программы.

Спорт, тренировка
Фото: flickr.com by US Air Force is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Спорт, тренировка

Ключевая роль в повседневной жизни

Икроножные мышцы отвечают за такие движения, как ходьба, бег, прыжки и подъёмы по лестнице. Их игнорирование может привести к снижению физической активности и возникновению проблем с ногами.

"Икроножные мышцы — это основа вашей подвижности. Сильные икры помогают справляться с нагрузкой и предотвращают травмы суставов", — отметила тренер.

Польза для здоровья и внешнего вида

Соболь подчеркнула, что прокаченные икры не только улучшают выносливость тела, но и снижают риск травм во время занятий спортом.

"Эстетическая сторона тоже важна. Развитые мышцы ног придают уверенности и делают внешний вид более гармоничным", — добавила она.

Баланс в тренировках

Тренировка икроножных мышц требует разумного подхода. Чрезмерная нагрузка или пренебрежение разминкой могут привести к травмам.

"Включайте упражнения на икры в общую программу, начиная с подъемов на носки, а затем переходите к упражнениям с утяжелением", — порекомендовала Соболь.

Советы по тренировке

Разминка и заминка: помогут избежать травм.

  • Регулярность: добавляйте упражнения на икры в каждую тренировку.
  • Постепенное усложнение: начните с простых движений, таких как подъемы на носки, и добавляйте утяжелители по мере прогресса.

Тренировка икроножных мышц важна для здоровья и уверенности в себе. Регулярные и сбалансированные занятия помогут улучшить физическую подготовку, выносливость и внешний вид ног.

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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