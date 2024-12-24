Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день

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Когда речь заходит о прокачке грудных мышц, многие представляют себе сложные тренажёры или тяжёлые штанги. Но есть одно простое упражнение, которое не требует ничего, кроме вашего собственного тела — и это отжимания.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Отжимания прорабатывают не только грудные мышцы, но и плечи, трицепсы и даже мышцы кора. Это универсальное движение, которое можно адаптировать под любой уровень подготовки.

Хотите усложнить? Попробуйте отжимания с узкой постановкой рук, на одной руке или с добавлением дополнительного веса. Для новичков подойдут отжимания с коленей или от стены.

Главное преимущество — это доступность. Вы можете выполнять их где угодно, в любое время, и они всегда дадут отличный результат. Добавьте регулярные отжимания в свою программу тренировок, и ваши грудные мышцы станут сильнее и рельефнее.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

