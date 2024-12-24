Когда речь заходит о прокачке грудных мышц, многие представляют себе сложные тренажёры или тяжёлые штанги. Но есть одно простое упражнение, которое не требует ничего, кроме вашего собственного тела — и это отжимания.
Отжимания прорабатывают не только грудные мышцы, но и плечи, трицепсы и даже мышцы кора. Это универсальное движение, которое можно адаптировать под любой уровень подготовки.
Хотите усложнить? Попробуйте отжимания с узкой постановкой рук, на одной руке или с добавлением дополнительного веса. Для новичков подойдут отжимания с коленей или от стены.
Главное преимущество — это доступность. Вы можете выполнять их где угодно, в любое время, и они всегда дадут отличный результат. Добавьте регулярные отжимания в свою программу тренировок, и ваши грудные мышцы станут сильнее и рельефнее.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.