Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничное блюдо казахской кухни: приготовьте на Новый год восхитительный бешбармак
Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины
Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6

Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день

0:57
Спорт

Когда речь заходит о прокачке грудных мышц, многие представляют себе сложные тренажёры или тяжёлые штанги. Но есть одно простое упражнение, которое не требует ничего, кроме вашего собственного тела — и это отжимания.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Отжимания прорабатывают не только грудные мышцы, но и плечи, трицепсы и даже мышцы кора. Это универсальное движение, которое можно адаптировать под любой уровень подготовки.

Хотите усложнить? Попробуйте отжимания с узкой постановкой рук, на одной руке или с добавлением дополнительного веса. Для новичков подойдут отжимания с коленей или от стены.

Главное преимущество — это доступность. Вы можете выполнять их где угодно, в любое время, и они всегда дадут отличный результат. Добавьте регулярные отжимания в свою программу тренировок, и ваши грудные мышцы станут сильнее и рельефнее.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева
Экономика и бизнес
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины
Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6
Исследование долины Волги: тайны, скрытые под дном реки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.