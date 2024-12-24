Секреты фитнеса: 4 заблуждения, которые тормозят ваш прогресс

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский развеял четыре популярных мифа о тренировках. Он отметил, что одним из самых распространённых заблуждений является совет не есть два часа после тренировки.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

На самом деле, как подчеркнул эксперт, организм нуждается в питательных веществах для восстановления уже в течение 40 минут после занятия, будь то кардио или силовая тренировка.

Каневский также развеял миф о том, что тренажёрный зал вреден для женщин. По его словам, работа с отягощением не оказывает негативного влияния на женское здоровье, если не использовать запрещённые препараты, пишет "Москва 24".

Ещё одно заблуждение, которое опроверг эксперт, — возможность локального жиросжигания. Упражнения на пресс, как отметил Каневский, не помогут избавиться от живота. Для этой цели необходимы длительные аэробные тренировки, такие как бег, плавание или велоспорт, продолжительностью не менее 45 минут три раза в неделю.

Наконец, Каневский развеял миф о том, что тренировки опасны для здоровья. Он подчеркнул, что умеренные нагрузки абсолютно безопасны и даже необходимы для поддержания общего здоровья. В отличие от соревновательных тренировок, которые подходят молодым людям, взрослым важно сосредоточиться на умеренном фитнесе для укрепления организма.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

