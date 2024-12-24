Спортзал не нужен! Это упражнение укрепит квадрицепсы без оборудования и травм

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Обратные скандинавские сгибания — простое и эффективное упражнение для укрепления квадрицепсов без оборудования, рекомендованное тренером и физиотерапевтом Ришель Уикс.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Растяжка

Оно идеально подходит для бегунов, так как помогает квадрицепсам справляться с нагрузками, особенно при торможении на спусках, и снижает риск травм.

Начните с трёх подходов по шесть повторений, постепенно увеличивая до восьми-десяти. Если сложно удерживать тело ровным, используйте длинную петлевую эспандер для поддержки.

Сильные квадрицепсы улучшают осанку, поддерживают здоровье спины и коленей, предотвращая развитие остеоартрита. Это упражнение поможет вам укрепить ноги и снизить нагрузку на суставы.

Уточнения

Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.



Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

