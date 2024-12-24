Спортзал не нужен! Это упражнение укрепит квадрицепсы без оборудования и травм

Обратные скандинавские сгибания — простое и эффективное упражнение для укрепления квадрицепсов без оборудования, рекомендованное тренером и физиотерапевтом Ришель Уикс.
Оно идеально подходит для бегунов, так как помогает квадрицепсам справляться с нагрузками, особенно при торможении на спусках, и снижает риск травм.
Начните с трёх подходов по шесть повторений, постепенно увеличивая до восьми-десяти. Если сложно удерживать тело ровным, используйте длинную петлевую эспандер для поддержки.
Сильные квадрицепсы улучшают осанку, поддерживают здоровье спины и коленей, предотвращая развитие остеоартрита. Это упражнение поможет вам укрепить ноги и снизить нагрузку на суставы.
Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.