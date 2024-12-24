В Казахстане опровергли новость об отставке тренера Черчесова

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

В казахстанской федерации футбола опровергли новость об увольнении тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

Фото: wikimedia.org by Александр Вепрёв Станислав Черчесов

Эту информацию назвали слухами управляющий директор КФФ Кайсар Бекенов и вице-президент Рохус Шох.

Ранее спортивный комментатор и экс-глава пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен написал в телеграм-канале, что в Казахстане собираются расторгнуть контракт с российским специалистом, а на его место уже рассматривают четырех тренеров.

Черчесов дебютировал в сборной Казахстана осенью 2024 года. Под его руководством сборная завоевала только одно очко в шести матчах, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер.

