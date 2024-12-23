Пусть извинятся за время, когда мучали нас без флага и гимна! Потанин призвал IIHF к действиям

Президент "Норникеля" и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что сборная России должна вернуться на международную арену "с высоко поднятой головой".
"Ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет", — цитирует его РБК Спорт.
Потанин считает, что IIHF сначала перед спортсменами из России должны извиниться за время, "когда мучили нас без флага и гимна", а потом уже приглашать.
Влади́мир Оле́гович Пота́нин (род. 3 января 1961, Москва) — российский предприниматель, миллиардер, государственный и политический деятель.
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