Пусть извинятся за время, когда мучали нас без флага и гимна! Потанин призвал IIHF к действиям

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент "Норникеля" и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что сборная России должна вернуться на международную арену "с высоко поднятой головой".

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв "Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года

"Ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет", — цитирует его РБК Спорт.

Потанин считает, что IIHF сначала перед спортсменами из России должны извиниться за время, "когда мучили нас без флага и гимна", а потом уже приглашать.

Уточнения

Влади́мир Оле́гович Пота́нин (род. 3 января 1961, Москва) — российский предприниматель, миллиардер, государственный и политический деятель.

