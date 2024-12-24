Станислава Черчесова уволят из сборной Казахстана

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федерация футбола Казахстана (КФФ) под новым руководством намерена расторгнуть контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым, занимающим пост главного тренера сборной. Об этом сообщает портал Vesti.kz.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

По информации источника, юристы КФФ в настоящее время изучают варианты расторжения контракта. На замену Черчесову уже предложены кандидатуры четырёх специалистов: двух казахстанских и двух европейских тренеров.

Изменение руководства КФФ произошло 20 декабря в Астане, где Марат Омаров был избран президентом, получив 34 голоса из 36. Черчесов был назначен на должность при предыдущем президенте, Адлете Барменкулове.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

