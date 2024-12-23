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Усик и Фьюри отстранены от бокса

0:58
Спорт

Всемирный боксёрский совет (WBC) принял решение отстранить украинских боксеров Александра Усика и британца Тайсона Фьюри от участия в боях на 36 дней после их недавнего реванша. Об этом сообщает портал Bloody Elbow.

Боксер Александр Усик
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксер Александр Усик

Отстранение связано с медицинскими показаниями и направлено на обеспечение здоровья спортсменов. По правилам WBC, боксёры должны пройти определённый период восстановления после интенсивных поединков.

Реванш между Усиком и Фьюри состоялся 21 декабря, и Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Интересно, что в этом бою был задействован искусственный интеллект для судейства, и он также отдал победу Усику со счётом 118-112.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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