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Матвей Сафонов поделился впечатлениями об адаптации в ПСЖ

1:23
Спорт

Вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной России Матвей Сафонов поделился своим опытом адаптации в новой команде. Его слова приводит издание "Чемпионат" со ссылкой на beIN Sports.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

"Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть и готов быть в этой команде", — отметил Матвей Сафонов.

Вратарь получил шанс проявить себя в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Ланса". Основное время закончилось со счётом 1:1, с голами Мбала Н'Золы и Гонсалу Рамуша. В серии пенальти ПСЖ одержал победу со счётом 4:3, а Сафонов стал героем, отразив два удара.

ПСЖ является действующим обладателем Кубка Франции, победив в финале прошлого сезона "Лион" со счётом 2:1. Сафонов перешел в клуб из "Краснодара" в межсезонье за 20 миллионов евро и подписал контракт до конца сезона 2028/29. В текущем сезоне до этого матча он шесть раз выходил на поле, включая одну игру в Лиге чемпионов и пять в Лиге 1.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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