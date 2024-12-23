Известный баскетболист Алексей Швед может вернуться в Россию

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представляющий интересы российского баскетболиста, призёра Олимпийских игр Алексея Шведа агент Обрад Фимич, сообщил о готовности к проведению переговоров с клубами Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баскетбол

Фимич отметил, что новый тренер не предоставил Алексею возможностей проявить себя в полной мере. Он подчеркнул, что Алексей является, по его мнению, сильнейшим российским игроком своего поколения и входит в десятку лучших европейских игроков за последние 14 лет. Агент также выразил надежду на интерес к Шведу со стороны клубов Единой лиги.

35-летний Швед ранее выступал в России за московский ЦСКА и подмосковные "Химки". В составе ЦСКА он четырежды становился чемпионом России и побеждал в Евролиге в 2008 году. Также он имеет опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где выступал за команды "Миннесота Тимбервулвз", "Филадельфия Севенти Сиксерс", "Нью-Йорк Никс" и "Хьюстон Рокетс".

Уточнения

Алексе́й Ви́кторович Швед (род. 16 декабря 1988, Белгород) — российский баскетболист, комбогард, игрок китайского клуба «Шаньси Лунгс». В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.

