Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбитый градусник: пошаговая инструкция действий
Секрет идеального салата: выбираем качественные крабовые палочки
Секреты смывки краски с волос без повреждений
Психология семейных отношений: как укрепить брак и избежать ссор
Ошибки, которые сокращают срок службы АКПП
Утверждена инвестпрограмма РЖД на 2025 год
Молодая звездная пара смогла выжить рядом с опасной черной дырой
Покраска стен и потолка без ошибок: от грунтовки до последнего слоя
Шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году

Лучшие упражнения для бицепсов: как нарастить массивные руки

4:25
Спорт

Тренировка бицепсов — ключ к сильным и мощным рукам. Эти мышцы не только впечатляют внешне, но и выполняют важные функции, такие как сгибание локтей и удержание веса.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Мы собрали для вас 20 лучших упражнений, которые помогут прокачать ваши бицепсы и достичь пикового развития.

Что нужно знать о бицепсах

Бицепс состоит из двух головок:

  • Длинная головка: формирует "пик" на внешней стороне руки.
  • Короткая головка: находится на внутренней стороне руки.

Также важно учитывать брахиалис — мышцу под бицепсом, которая добавляет объём рукам. Для максимальной эффективности тренировки сосредоточьтесь на упражнениях, которые включают сгибание локтей и супинацию предплечья.

Топ упражнений для бицепсов

Сгибание рук с гантелями стоя

Классическое упражнение для развития силы и массы.

Как выполнять

  • Возьмите гантели, ладони направлены вперёд.
  • Сгибайте локти, поднимая гантели к плечам.
  • Контролируйте движение при опускании.
  • Подходы и повторения: 3x10-12.

Сгибание рук со штангой

Позволяет равномерно прорабатывать обе руки.

Как выполнять

  • Держите штангу хватом снизу на ширине плеч.
  • Сгибайте локти, поднимая штангу к груди.
  • Подходы и повторения: 3x8-12.

Концентрированные сгибания

Идеальны для изоляции бицепса.

Как выполнять

  • Сядьте на скамью, опираясь локтем о бедро.
  • Поднимайте гантель, напрягая бицепс.
  • Подходы и повторения: 3x8-12 на каждую руку.

Сгибания на скамье "Проповедник"

Подходит для изолированной проработки.

Как выполнять

  • Опирайтесь локтями на подушку скамьи.
  • Поднимайте штангу или гантели вверх, задерживаясь в верхней точке.
  • Подходы и повторения: 3x10-12.

Сгибания с резиновой лентой

Добавляют постоянное напряжение мышцам.

Как выполнять

  • Закрепите ленту под стопами, держите её руками.
  • Сгибайте руки, преодолевая сопротивление.
  • Подходы и повторения: 3x12-15.

"Молотковый" хват с гантелями

Работает с брахиалисом для увеличения объёма.

Как выполнять

  • Держите гантели нейтральным хватом (ладони к бедрам).
  • Поднимайте их к плечам.
  • Подходы и повторения: 3x6-8.

Подтягивания обратным хватом

Развивают как бицепсы, так и мышцы спины.

Как выполнять

  • Возьмитесь за перекладину хватом снизу.
  • Подтянитесь, доводя подбородок выше перекладины.
  • Подходы и повторения: 3x8-10.

Сгибания на наклонной скамье

Прорабатывают длинную головку бицепса.

Как выполнять

  • Лягте на наклонную скамью, держа гантели.
  • Сгибайте руки, задерживаясь в верхней точке.
  • Подходы и повторения: 3x10-12.

Сгибания с полотенцем и гирей

Отлично развивают силу хвата.

Как выполнять

  • Пропустите полотенце через гирю и держите его.
  • Сгибайте руки, удерживая вес.
  • Подходы и повторения: 3x8-12.

Сгибания с тросами

Позволяют работать с постоянным напряжением.

Как выполнять

  • Держите рукоятки тросов, отойдя на шаг назад.
  • Сгибайте руки, напрягая бицепсы.
  • Подходы и повторения: 3x12-15.

Преимущества тренировки бицепсов

  • Увеличение объёма рук: Это делает руки визуально мощнее.
  • Улучшение функциональности: Здоровое сгибание локтей облегчает повседневные задачи.
  • Поддержка других мышц: Развитые бицепсы усиливают эффективность тяг и жимов.

Эти упражнения помогут вам не только накачать массивные бицепсы, но и улучшить силу и выносливость рук.

Включайте разнообразие в свои тренировки, сочетая классические и современные подходы, чтобы добиться максимального эффекта.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать
Красота и стиль
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник Дмитрий Плотников Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Последние материалы
Шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году
Зимняя защита сада: как снег может спасти ваши растения
Ретрофутуризм на каждый день — британский стартап представил часы с космическим духом 80-ых
Западные лидеры теряют доверие: выборы 2024 года стали катастрофой
В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону
Закаливание без стресса: почему прогулки важнее обливания водой
Успешные бизнесвумен завоевали финансовый Олимп ХМАО в 2024 году
Ремонт унитаза без замены: что выбрать – герметик или эпоксидку
Рождественская звезда на вашем окне: как сохранить пуансеттию до следующего года
Как новые правила по ипотеке повлияют на вашу кредитную историю с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.