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Почему болят лёгкие после бега: причины и способы избежать дискомфорта

3:28
Спорт

Боль или жжение в лёгких во время или после бега может быть вызвано разными факторами — от недостатка опыта до медицинских состояний.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Важно понимать, что иногда такой дискомфорт является нормальным, особенно для новичков, но в некоторых случаях может указывать на проблемы, требующие внимания.

Основные причины боли в лёгких после бега

Вы новичок в беге

При низком уровне физической подготовки сердце и лёгкие работают интенсивнее, чтобы снабжать организм кислородом. Со временем, при регулярных тренировках, дискомфорт уменьшается, так как организм адаптируется.

Неправильное дыхание

Дыхание через рот менее эффективно, чем через нос. Оно может вызывать ощущение жжения в лёгких из-за недостаточной фильтрации и увлажнения воздуха.

Холодный воздух

Вдыхание холодного и сухого воздуха раздражает дыхательные пути, вызывая дискомфорт. Это особенно заметно зимой или в условиях низкой температуры.

Загрязнённый воздух или аллергены

Пыльца, дым и загрязнённый воздух могут ухудшить дыхание, вызывая жжение или стеснение в груди.

Астма, вызванная физической нагрузкой

Это состояние проявляется воспалением и сужением дыхательных путей, что может вызвать стеснение в груди, затруднённое дыхание и боль.

Хронические заболевания

Такие состояния, как кислотный рефлюкс, воспаление ребер или лёгочная эмболия, могут также вызывать боль в лёгких. В таких случаях необходимо медицинское вмешательство.

Как уменьшить жжение в лёгких после бега

Правильное дыхание

Дышите через нос, стараясь максимально замедлить дыхание и использовать диафрагму для вдоха. Это поможет увлажнить и согреть воздух, снижая раздражение дыхательных путей.

Проверяйте качество воздуха

Перед пробежкой уточните уровень загрязнения воздуха, особенно в городских условиях. При плохих показателях лучше выбрать тренировку в помещении.

Используйте маску в холодную погоду

Маска согревает и увлажняет вдыхаемый воздух, снижая нагрузку на лёгкие.

Разминка перед бегом

Лёгкая разминка подготовит дыхательную и сердечно-сосудистую системы, уменьшив вероятность боли.

Принимайте лекарства при астме

Если у вас диагностирована астма, следуйте рекомендациям врача и используйте ингалятор перед тренировкой.

Когда следует обратиться к врачу

Если дискомфорт в лёгких становится регулярным, сопровождается головокружением, изменением сердечного ритма или другими серьёзными симптомами, важно проконсультироваться с врачом. Он может назначить тесты на функции лёгких или ингаляторы, если будет выявлена астма, вызванная физическими нагрузками.

Предупреждение: при внезапной, сильной боли в груди или дыхательной недостаточности необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Боль в лёгких после бега может быть как нормальным явлением, так и сигналом о проблемах со здоровьем.

Регулярные тренировки, правильное дыхание и контроль окружающих условий помогут минимизировать дискомфорт. Однако если боль сохраняется или усиливается, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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