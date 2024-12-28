Не только для мышц: креатин и его влияние на интеллект

Большинство людей связывают креатин с ростом мышечной массы и улучшением спортивных показателей. Но эта популярная добавка оказывает ещё более глубокое воздействие, улучшая работу мозга.
Недавние исследования подтверждают: креатин способен повысить когнитивные функции, ускорить обработку информации и сделать мозг более устойчивым к нагрузкам.
В организме креатин играет ключевую роль в выработке и передаче энергии. Он образует фосфокреатин (ФКр), который ускоряет преобразование аденозиндифосфата (АДФ) в аденозинтрифосфат (АТФ) — главного источника энергии для клеток.
Это особенно важно для тканей с высокими энергетическими потребностями, таких как мышцы и нейроны. Благодаря креатину мозг может эффективнее использовать энергию, обеспечивая стабильную работу клеток даже в условиях стресса.
Исследования показывают, что система креатина и фосфокреатина критически важна для нормального функционирования мозга. Уровень креатина в мозге связан с умственной активностью: чем он выше, тем лучше когнитивные функции.
Например, добавление 5 граммов моногидрата креатина четыре раза в день в течение четырёх недель повышает его концентрацию в различных областях мозга, включая серое и белое вещество.
Этот эффект обратим: после прекращения приёма добавок уровни возвращаются к исходным значениям.
Люди с ограниченным потреблением креатина в рационе, например, веганы и вегетарианцы, получают наиболее заметный эффект от добавок. Продукты, богатые креатином, включают постное красное мясо, дичь, сельдь, лосось и тунец.
Для тех, кто ограничивает калории или мясные продукты, креатиновые добавки становятся отличным решением для поддержания здоровья мозга.
Креатин — это не только добавка для спортсменов. Его влияние на мозг делает его ценным для всех, кто хочет улучшить когнитивные функции и повысить устойчивость к стрессу. Регулярный приём креатина может стать важным шагом к поддержанию здоровья мозга и общей продуктивности.
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