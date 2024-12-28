Стресс и депрессия: почему тренировки – ваш лучший союзник

Физическая активность давно признана мощным инструментом для улучшения здоровья, включая борьбу с депрессией. Однако механизм, благодаря которому упражнения предотвращают депрессию, вызванную стрессом, долго оставался загадкой.
Недавнее исследование Каролинского института (Швеция) помогло раскрыть эту тайну. Учёные доказали, что тренировки запускают в мышцах процессы, которые очищают кровь от опасных для мозга веществ, образующихся при стрессе.
Физические упражнения повышают содержание белка PGC-1a1 в мышцах. Этот белок отвечает за положительные изменения в скелетных мышцах.
В эксперименте использовались генетически модифицированные мыши с высоким уровнем PGC-1a1, чьи мышцы имитировали состояние, характерное для хорошо тренированных людей.
Мышей подвергали стрессу в течение пяти недель (громкие звуки, яркий свет, нарушение режима сна). У обычных мышей развилось депрессивное поведение, в то время как мыши с тренированными мышцами остались устойчивыми к стрессу.
Исследование показало, что тренированные мышцы обладают защитной функцией благодаря ферменту КАТ, который преобразует стрессовый метаболит кинуренин в кинуреновую кислоту.
Последняя безопасна для мозга, так как не проникает через гематоэнцефалический барьер. Высокие уровни кинуренина, напротив, связаны с психическими расстройствами.
Учёные сделали вывод, что тренированные мышцы работают как своеобразный "фильтр", очищающий организм от вредных веществ, подобно печени или почкам.
Это открытие даёт возможность разработать новые подходы к лечению депрессии, воздействуя не на мозг, а на функции скелетных мышц.
"Тренировки можно рассматривать как детоксикацию для мозга, которая помогает предотвратить психические расстройства", — поясняет исследователь Джордж Руас.
Исследования подчёркивают важность регулярной физической активности не только для физической формы, но и для психического здоровья. Упражнения способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости, уменьшают уровень кортизола и стабилизируют нервную систему.
Однако новое открытие шведских учёных демонстрирует, что влияние тренировок идёт намного глубже: мышцы становятся активными участниками в защите мозга от токсичных веществ, образующихся при стрессе.
Таким образом, физическая активность является не просто способом улучшить настроение, но и эффективным инструментом профилактики депрессии.
Благодаря способности мышц преобразовывать стрессовые метаболиты, тренировки становятся природным "детоксом" для мозга.
Это открытие даёт новые возможности как для индивидуальной профилактики, так и для разработки инновационных подходов в лечении депрессии, позволяя сохранить психическое здоровье миллионам людей.
Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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