Стресс и депрессия: почему тренировки – ваш лучший союзник

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Физическая активность давно признана мощным инструментом для улучшения здоровья, включая борьбу с депрессией. Однако механизм, благодаря которому упражнения предотвращают депрессию, вызванную стрессом, долго оставался загадкой.

Фото: pxhere тренировка

Недавнее исследование Каролинского института (Швеция) помогло раскрыть эту тайну. Учёные доказали, что тренировки запускают в мышцах процессы, которые очищают кровь от опасных для мозга веществ, образующихся при стрессе.

Влияние тренировок на защиту мозга

Физические упражнения повышают содержание белка PGC-1a1 в мышцах. Этот белок отвечает за положительные изменения в скелетных мышцах.

В эксперименте использовались генетически модифицированные мыши с высоким уровнем PGC-1a1, чьи мышцы имитировали состояние, характерное для хорошо тренированных людей.

Мышей подвергали стрессу в течение пяти недель (громкие звуки, яркий свет, нарушение режима сна). У обычных мышей развилось депрессивное поведение, в то время как мыши с тренированными мышцами остались устойчивыми к стрессу.

Роль фермента КАТ

Исследование показало, что тренированные мышцы обладают защитной функцией благодаря ферменту КАТ, который преобразует стрессовый метаболит кинуренин в кинуреновую кислоту.

Последняя безопасна для мозга, так как не проникает через гематоэнцефалический барьер. Высокие уровни кинуренина, напротив, связаны с психическими расстройствами.

Новый взгляд на лечение депрессии

Учёные сделали вывод, что тренированные мышцы работают как своеобразный "фильтр", очищающий организм от вредных веществ, подобно печени или почкам.

Это открытие даёт возможность разработать новые подходы к лечению депрессии, воздействуя не на мозг, а на функции скелетных мышц.

"Тренировки можно рассматривать как детоксикацию для мозга, которая помогает предотвратить психические расстройства", — поясняет исследователь Джордж Руас.

Польза физических упражнений для психического здоровья

Исследования подчёркивают важность регулярной физической активности не только для физической формы, но и для психического здоровья. Упражнения способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости, уменьшают уровень кортизола и стабилизируют нервную систему.

Однако новое открытие шведских учёных демонстрирует, что влияние тренировок идёт намного глубже: мышцы становятся активными участниками в защите мозга от токсичных веществ, образующихся при стрессе.

Итог

Таким образом, физическая активность является не просто способом улучшить настроение, но и эффективным инструментом профилактики депрессии.

Благодаря способности мышц преобразовывать стрессовые метаболиты, тренировки становятся природным "детоксом" для мозга.

Это открытие даёт новые возможности как для индивидуальной профилактики, так и для разработки инновационных подходов в лечении депрессии, позволяя сохранить психическое здоровье миллионам людей.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

