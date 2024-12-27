Спасите свою спину: избегайте этих популярных упражнений

Не все упражнения одинаково полезны для спины. Некоторые из них могут нанести серьёзный вред вашему позвоночнику, особенно если вам за 50 лет.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Больная спина

Опасные упражнения для позвоночника

Скручивания и упражнения на пресс

Они создают чрезмерную нагрузку на позвоночник. Особенно это опасно после 50 лет, когда организм становится более уязвимым к травмам. Вместо укрепления мышц пресса такие упражнения могут усугубить проблемы со спиной.

Подъёмы верхней части туловища

Упражнения на скамье или полу перенапрягают поясницу. Особенно это касается тех, кто ведёт сидячий образ жизни: их поясничный отдел уже испытывает перегрузки, а подобные движения только усиливают риск травм.

Подъёмы прямых ног

Это упражнение задействует подвздошно-поясничные мышцы, что нередко приводит к их перенапряжению. Итог — смещение позвонков и острые боли.

Наклоны вбок с утяжелением

Использование гирь или гантелей при наклонах может обострить остеохондроз или грыжу. Это упражнение часто выполняется с неправильной техникой, что приводит к негативным последствиям.

Интенсивные поясничные прогибы

Особенно опасны для нетренированных людей. Резкие прогибы могут спровоцировать смещения позвонков и воспалительные процессы. Однако медленные и контролируемые прогибы допустимы и даже полезны.

Упражнения для здоровья спины

Если вы хотите укрепить спину и поясницу, выбирайте безопасные упражнения:

Планка

Встаньте в планку на прямых или согнутых руках. Для новичков начните с 10 секунд, постепенно увеличивая время до 30-40 секунд. Это упражнение эффективно укрепляет мышцы кора, рук и ног.

Перекаты

Лежа на животе, вытяните руки вперёд. Напрягите тело и перекатитесь на спину, повторяя движение 10 раз. Упражнение улучшает работу спинных мышц без избыточной нагрузки.

Сдавливание ладоней

Лягте на спину, разведите руки в стороны, затем соедините их в замке перед собой. С силой сжимайте ладони на 5-10 секунд, напрягая мышцы спины и поясницы. Повторите 10 раз.

Подъёмы ног у стены

Встаньте боком к стене, опираясь на неё одной рукой. Медленно поднимайте прямую ногу вверх и так же медленно опускайте. Это упражнение развивает выносливость и укрепляет мышцы поясницы.

Плавание

Универсальный способ поддерживать здоровье спины. Вода снимает нагрузку с позвоночника, укрепляя мышцы и улучшая общее самочувствие.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

