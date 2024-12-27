Отжимания: что нужно знать девушкам о пользе и рисках

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась с читателями, почему отжимания — это универсальное и полезное упражнение для женщин, и какие результаты можно достичь с его помощью.
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания
Почему стоит включить отжимания в тренировки
Отжимания — это базовое упражнение, которое прорабатывает плечевой пояс, развивает силу, выносливость и улучшает координацию.
Основные преимущества
Тонус мышц груди и рук: укрепляются мышцы груди и трицепсы, что помогает создать подтянутую зону декольте и стройные руки.
Укрепление спины и пресса: в процессе выполнения отжиманий активно работают мышцы спины и кора, что улучшает осанку и общую функциональность тела.
Сжигание калорий и ускорение метаболизма: отжимания относятся к упражнениям на выносливость, повышают частоту сердечных сокращений и запускают обмен веществ, способствуя сжиганию жира не только во время, но и после тренировки.
Как избежать ошибок
Тренер предупреждает, что выполнять отжимания ежедневно не стоит. Это может привести к переутомлению мышц и повышенному риску травм.
Рекомендации
Отводите время на восстановление, чередуя дни тренировок и отдыха.
Дополняйте тренировочный план другими упражнениями для рук, плеч, спины и груди.
Советы для начинающих
Для тех, кто только начинает заниматься, важно правильно освоить технику:
Начинайте с упрощённых вариантов: например, отжиманий от стены или с колен. Постепенно переходите к классическим отжиманиям.