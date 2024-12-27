Отжимания: что нужно знать девушкам о пользе и рисках

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась с читателями, почему отжимания — это универсальное и полезное упражнение для женщин, и какие результаты можно достичь с его помощью.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет отжимания

Почему стоит включить отжимания в тренировки

Отжимания — это базовое упражнение, которое прорабатывает плечевой пояс, развивает силу, выносливость и улучшает координацию.

Основные преимущества

Тонус мышц груди и рук : укрепляются мышцы груди и трицепсы, что помогает создать подтянутую зону декольте и стройные руки.

: укрепляются мышцы груди и трицепсы, что помогает создать подтянутую зону декольте и стройные руки. Укрепление спины и пресса : в процессе выполнения отжиманий активно работают мышцы спины и кора, что улучшает осанку и общую функциональность тела.

: в процессе выполнения отжиманий активно работают мышцы спины и кора, что улучшает осанку и общую функциональность тела. Сжигание калорий и ускорение метаболизма: отжимания относятся к упражнениям на выносливость, повышают частоту сердечных сокращений и запускают обмен веществ, способствуя сжиганию жира не только во время, но и после тренировки.

Как избежать ошибок

Тренер предупреждает, что выполнять отжимания ежедневно не стоит. Это может привести к переутомлению мышц и повышенному риску травм.

Рекомендации

Отводите время на восстановление, чередуя дни тренировок и отдыха.

Дополняйте тренировочный план другими упражнениями для рук, плеч, спины и груди.

Советы для начинающих

Для тех, кто только начинает заниматься, важно правильно освоить технику:

Начинайте с упрощённых вариантов : например, отжиманий от стены или с колен. Постепенно переходите к классическим отжиманиям.

: например, отжиманий от стены или с колен. Постепенно переходите к классическим отжиманиям. Контролируйте дыхание : опускаясь, делайте вдох, поднимаясь — выдох.

: опускаясь, делайте вдох, поднимаясь — выдох. Держите спину ровной: чтобы избежать лишней нагрузки на поясницу.

Отжимания — это не только способ привести тело в форму, но и залог здоровья и выносливости. Добавьте их в свою тренировочную программу, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

