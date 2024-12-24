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Загитовой было отказано в предоставлении гранта на 74,8 млн рублей

1:04
Спорт

Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в предоставлении гранта в размере 74 798 618 рублей.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алина Загитова

На сайте ПФКИ в заявке фигуристки была сделана пометка "Проект не получил поддержки".

Ранее Загитова обратилась с запросом о предоставлении гранта в размере 74,8 млн рублей для проведения шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в первой половине 2025 года. Однако её запрос не был удовлетворён, так как в заявке не было предусмотрено софинансирование или использование других источников финансирования.

Алина Загитова стала единственной в России и второй в мире фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все возможные титулы в фигурном катании. Несмотря на отказ фонда, спортсменка не опускает руки и продолжает двигаться к своим целям.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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