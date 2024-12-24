Загитовой было отказано в предоставлении гранта на 74,8 млн рублей

Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в предоставлении гранта в размере 74 798 618 рублей.
На сайте ПФКИ в заявке фигуристки была сделана пометка "Проект не получил поддержки".
Ранее Загитова обратилась с запросом о предоставлении гранта в размере 74,8 млн рублей для проведения шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в первой половине 2025 года. Однако её запрос не был удовлетворён, так как в заявке не было предусмотрено софинансирование или использование других источников финансирования.
Алина Загитова стала единственной в России и второй в мире фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все возможные титулы в фигурном катании. Несмотря на отказ фонда, спортсменка не опускает руки и продолжает двигаться к своим целям.
Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
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