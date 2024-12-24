Гладилин считает, что в Казахстане имеют полное право отправить Черчесова в отставку

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о возможной отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Гладилин заявил, что Казахстан имеет полное право сменить наставника, если результаты команды не радуют. Он также отметил, что руководство страны оценивает перспективы и итоги отборочного этапа, однако будущее команды остаётся неясным.

"В Казахстане имеют полное право отправить в отставку Черчесова, так как результат неудовлетворительный… Когда тренер проваливает, а это провал, поставленные задачи, с ним могут разорвать контракт", — сказал Гладилин в беседе с "Чемпионатом".

При этом Гладилин подчеркнул, что репутация Черчесова не пострадала после работы в Казахстане, и такие ситуации могут случаться даже с опытными специалистами. Он также напомнил, что у Моуринью, который сейчас работает в Турции, тоже не всё гладко, несмотря на его статус одного из лучших тренеров мира. Однако это не означает, что Черчесов некомпетентен, ведь он настоящий профессионал своего дела.

Ранее сообщалось о возможности скорой отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер, с 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

