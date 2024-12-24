Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о возможной отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана.
Гладилин заявил, что Казахстан имеет полное право сменить наставника, если результаты команды не радуют. Он также отметил, что руководство страны оценивает перспективы и итоги отборочного этапа, однако будущее команды остаётся неясным.
"В Казахстане имеют полное право отправить в отставку Черчесова, так как результат неудовлетворительный… Когда тренер проваливает, а это провал, поставленные задачи, с ним могут разорвать контракт", — сказал Гладилин в беседе с "Чемпионатом".
При этом Гладилин подчеркнул, что репутация Черчесова не пострадала после работы в Казахстане, и такие ситуации могут случаться даже с опытными специалистами. Он также напомнил, что у Моуринью, который сейчас работает в Турции, тоже не всё гладко, несмотря на его статус одного из лучших тренеров мира. Однако это не означает, что Черчесов некомпетентен, ведь он настоящий профессионал своего дела.
Ранее сообщалось о возможности скорой отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.
Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер, с 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.