Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько можно набрать жира при переедании в новогоднюю ночь?
Судебные баталии: можно ли разделить самовольные постройки при разводе
Критические неисправности автомобиля: 5 причин остановиться
Сергей Лазарев посетил утренник дочки и выступление сына на школьной ёлке
Платья, которые стройнят: лучшие фасоны для визуальной коррекции фигуры
Отжимания: что нужно знать девушкам о пользе и рисках
Эксперты объяснили, почему вешать гирлянды на балконе и рядом с мишурой опасно
Опасный сосед: асфальтовый завод в центре Керчи наносит экологический удар
Как избавиться от осота на участке: народные методы

Значение пульса во время тренировок: зачем следить за сердечным ритмом

Спорт

Контроль пульса, или частоты сердечных сокращений (ЧСС), — это важный аспект тренировочного процесса, который напрямую влияет на эффективность занятий и безопасность спортсмена. Разберём, почему так важно следить за пульсом и как его использовать для достижения ваших целей.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

Почему важно следить за пульсом

Повышение физической подготовки:

  • Тренировки, ускоряющие сердечный ритм, улучшают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют сжиганию калорий.

Снижение рисков для здоровья:

Регулярные упражнения с контролем ЧСС способствуют:

  • Улучшению кровообращения.
  • Снижению артериального давления.
  • Уменьшению уровня "плохого" холестерина.
  • Снижению риска сердечных заболеваний и инсульта.

Безопасность

  • Чрезмерная нагрузка может привести к перенапряжению сердца. Контроль ЧСС позволяет избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы.

Как пульс связан с интенсивностью тренировок

Во время физических нагрузок частота сердечных сокращений увеличивается, чтобы снабжать мышцы кислородом. Чем выше интенсивность тренировки, тем выше ЧСС.

Для эффективных и безопасных тренировок важно работать в пределах целевых зон сердечного ритма. Эти зоны основаны на процентном соотношении от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).

Зоны сердечного ритма

Разминка и восстановление (50-60% МЧСС)

  • Лёгкая нагрузка, подходящая для разминки или восстановления.
  • Основная цель — подготовить организм к более интенсивной работе.

Сжигание жира и повышение выносливости (60-70% МЧСС)

  • Организм начинает активно использовать жиры как источник энергии.
  • Увеличивается общая выносливость.

Улучшение физической формы (70-80% МЧСС)

  • Оптимальная зона для тренировки сердечно-сосудистой системы.
  • Эффективно способствует укреплению мышц.

Тренировка мышечной массы (80-90% МЧСС)

  • Высокая интенсивность для увеличения мышечной массы.
  • Требует хорошей физической подготовки.

Экстремальная нагрузка (90% и выше МЧСС)

  • Зона для профессиональных спортсменов.
  • Активируются быстросокращающиеся мышечные волокна.

Как рассчитать максимальную ЧСС

МЧСС можно определить по формуле:

  • 220 — возраст

Например, для человека 30 лет МЧСС составляет:

  • 220 — 30 = 190 ударов в минуту.

Как отслеживать пульс

Современные фитнес-трекеры и смарт-часы позволяют точно отслеживать ЧСС в реальном времени. Они помогают:

  • Контролировать интенсивность тренировок.
  • Определять, в какой зоне вы находитесь.
  • Корректировать нагрузку для достижения целей.

Контроль пульса — это ключ к эффективным и безопасным тренировкам. Он помогает улучшить физическую форму, снизить риски для здоровья и достичь оптимальных результатов.

Регулярно отслеживайте ЧСС, чтобы тренироваться осознанно и с пользой для организма.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Моложе на 10 лет: опасные стрижки для женщин старше 50 и как их заменить
Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог
Армия России фактически вышла на трассу Покровск - Днепропетровск
Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве
Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Чем подкормить огурцы при посадке: секрет хорошего урожая
Как удалить пятна с сидений за 5 минут
Как найти источник неприятного запаха в квартире
Что подать на стол в новогоднюю ночь 2025: советы по меню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.