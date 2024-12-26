Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации

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Физическая активность необходима людям с избыточным весом, но подход к тренировкам должен быть особым. Большой лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и нагрузка на сердце, суставы и позвоночник.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажёры

Ниже вы найдёте основные правила и рекомендации, которые помогут начать занятия фитнесом без вреда для здоровья.

Что считать большим лишним весом

Для определения избыточного веса часто используют:

Формула "рост минус 100" (или минус 110 для роста выше 165 см).

Индекс массы тела (ИМТ), где значение ≥30 говорит об ожирении.

Однако эти методы не всегда точны, так как не учитывают состав тела. Лучший способ — обратиться к специалисту для анализа состава тела. Если более 30% массы приходится на жир, необходимо тренироваться с учётом особенностей организма.

Почему нужно учитывать лишний вес

Избыточный вес сопровождается:

Увеличенной нагрузкой на суставы (колени, тазобедренные, голеностопные).

Риском варикоза, гипертонии, сахарного диабета, артроза.

Высокой нагрузкой на сердце и позвоночник.

Правильно составленная программа тренировок помогает избежать ухудшения состояния и снизить риск травм.

Как составить программу тренировок

Избегайте ударных нагрузок

Под запретом

Прыжки.

Бег.

Аэробика с резкими движениями.

Лучше выбрать

Эллиптический тренажёр.

Велотренажёр.

Ходьбу в умеренном темпе.

Начинайте с трёх занятий в неделю

Оптимально

2 силовых тренировки и 1 кардио (или наоборот).

Длительность кардиотренировок: начните с 30 минут, увеличивая время на 5-7 минут в неделю.

Организуйте силовые занятия правильно

Выполняйте упражнения в медленном темпе.

Часть упражнений делайте сидя или лёжа, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Используйте небольшой вес, который позволяет выполнить 12-15 повторений с правильной техникой.

Включайте упражнения на крупные группы мышц.

Тренируйте спину, грудь, ноги и ягодицы. Выберите 2-3 упражнения на каждую группу, выполняя по 2 подхода. Завершите тренировку упражнениями на пресс.

Избегайте статических нагрузок

Они могут повышать давление, что особенно опасно при склонности к гипертонии. Если занимаетесь йогой, выбирайте адаптированные асаны.

Отслеживайте самочувствие.

Прекратите занятие при появлении таких симптомов, как:

Одышка.

Обильный холодный пот.

Тошнота.

Головокружение.

Пример силовой тренировки

Цель: проработка крупных мышц и постепенное укрепление мышечного каркаса.

Приседания с поддержкой : 2 подхода по 10-12 повторений.

: 2 подхода по 10-12 повторений. Жим гантелей лёжа : 2 подхода по 10 повторений.

: 2 подхода по 10 повторений. Тяга гантели к поясу : 2 подхода по 12 повторений.

: 2 подхода по 12 повторений. Ягодичный мостик : 2 подхода по 15 повторений.

: 2 подхода по 15 повторений. Планка на коленях (динамическая): 20-30 секунд.

Советы для начинающих

Слушайте своё тело : не гонитесь за результатом, начните с малого.

: не гонитесь за результатом, начните с малого. Формируйте привычку : регулярность важнее интенсивности.

: регулярность важнее интенсивности. Ставьте реалистичные цели : снижение веса на 1-2 кг в месяц — безопасный темп.

: снижение веса на 1-2 кг в месяц — безопасный темп. Консультируйтесь с врачом или тренером: особенно если есть сопутствующие заболевания.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

