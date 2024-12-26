Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации

Физическая активность необходима людям с избыточным весом, но подход к тренировкам должен быть особым. Большой лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и нагрузка на сердце, суставы и позвоночник.
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Тренажёры
Ниже вы найдёте основные правила и рекомендации, которые помогут начать занятия фитнесом без вреда для здоровья.
Что считать большим лишним весом
Для определения избыточного веса часто используют:
Формула "рост минус 100" (или минус 110 для роста выше 165 см).
Индекс массы тела (ИМТ), где значение ≥30 говорит об ожирении.
Однако эти методы не всегда точны, так как не учитывают состав тела. Лучший способ — обратиться к специалисту для анализа состава тела. Если более 30% массы приходится на жир, необходимо тренироваться с учётом особенностей организма.
Почему нужно учитывать лишний вес
Избыточный вес сопровождается:
Увеличенной нагрузкой на суставы (колени, тазобедренные, голеностопные).