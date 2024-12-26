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Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья

3:23
Спорт

Беременность — не повод отказываться от физической активности. Наоборот, грамотно подобранные тренировки помогают укрепить здоровье, снизить риск осложнений и улучшить самочувствие.

День рождения, материнство и ожидания
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
День рождения, материнство и ожидания

Можно ли заниматься спортом во время беременности

Физические нагрузки разрешены на всех этапах беременности, если нет осложнений или медицинских противопоказаний. Однако важно проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальную программу тренировок.

Противопоказания

  • Заболевания сердечно-сосудистой системы или лёгких.
  • Предлежание плаценты или несостоятельность шейки матки.
  • Риск преждевременных родов.
  • Высокое артериальное давление, преэклампсия.
  • Тяжёлая анемия или вагинальные кровотечения.

Польза физической активности для беременных

Снижение риска осложнений

  • На 36% реже возникает преэклампсия.
  • Меньше вероятность кесарева сечения.

Контроль веса:

  • Помогает избежать набора лишнего веса.
  • Снижает риск рождения ребёнка с макросомией (весом более 4 кг).

Профилактика депрессии и тревожности:

  • Уменьшает уровень стресса.
  • Снижает вероятность депрессивных состояний.

Общее улучшение самочувствия:

  • Уменьшает боли в спине.
  • Способствует лучшему восстановлению после родов.

Какие виды тренировок безопасны

Для новичков:

  • Ходьба, плавание, аэробика с низкой ударной нагрузкой.
  • Йога, пилатес, лёгкие упражнения с гантелями до 1,5 кг.

Для опытных

  • Продолжайте привычные тренировки, исключая интенсивные упражнения на пресс, прыжки и контактные виды спорта.

Рекомендуемая нагрузка

  • 150 минут умеренной активности в неделю, разделённой на 3-4 занятия.
  • Начинайте с 10 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность.

Виды активности, которых стоит избегать

  • Прыжки, бег (без опыта).
  • Подводное плавание.
  • Горные тренировки.
  • Контактные виды спорта (хоккей, бокс).
  • Занятия при высокой температуре, например, горячая йога.

Как мотивировать себя тренироваться

Комбинируйте виды нагрузок

  • Чередуйте упражнения, например, разные стили плавания или акцент на разные группы мышц.

Составьте график

  • Каждый день включайте в распорядок зарядку, прогулку или растяжку.

Занимайтесь с тренером

  • Персональный подход помогает сохранить мотивацию и исключить ошибки.

Стоимость тренировок

Примерные расходы

  • Абонемент в фитнес-центр: 29 500 ₽.
  • Персональные тренировки (30 занятий): 66 000 ₽.
  • Курс упражнений от доулы: 10 000 ₽.
  • Купальник для беременных: 1 000 ₽.
  • Итого: ~107 500 ₽ за 9 месяцев.

Беременность — прекрасное время для осознанного подхода к физической активности. Регулярные занятия помогут укрепить здоровье, улучшить самочувствие и подготовиться к родам.

Главное — прислушиваться к своему организму и консультироваться с врачом.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих. Сходный процесс вынашивания потомства у других живородящих животных (некоторых рыб и пресмыкающихся) тоже часто называют беременностью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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