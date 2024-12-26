Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья

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Беременность — не повод отказываться от физической активности. Наоборот, грамотно подобранные тренировки помогают укрепить здоровье, снизить риск осложнений и улучшить самочувствие.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

Можно ли заниматься спортом во время беременности

Физические нагрузки разрешены на всех этапах беременности, если нет осложнений или медицинских противопоказаний. Однако важно проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальную программу тренировок.

Противопоказания

Заболевания сердечно-сосудистой системы или лёгких.

Предлежание плаценты или несостоятельность шейки матки.

Риск преждевременных родов.

Высокое артериальное давление, преэклампсия.

Тяжёлая анемия или вагинальные кровотечения.

Польза физической активности для беременных

Снижение риска осложнений

На 36% реже возникает преэклампсия.

Меньше вероятность кесарева сечения.

Контроль веса:

Помогает избежать набора лишнего веса.

Снижает риск рождения ребёнка с макросомией (весом более 4 кг).

Профилактика депрессии и тревожности:

Уменьшает уровень стресса.

Снижает вероятность депрессивных состояний.

Общее улучшение самочувствия:

Уменьшает боли в спине.

Способствует лучшему восстановлению после родов.

Какие виды тренировок безопасны

Для новичков:

Ходьба, плавание, аэробика с низкой ударной нагрузкой.

Йога, пилатес, лёгкие упражнения с гантелями до 1,5 кг.

Для опытных

Продолжайте привычные тренировки, исключая интенсивные упражнения на пресс, прыжки и контактные виды спорта.

Рекомендуемая нагрузка

150 минут умеренной активности в неделю, разделённой на 3-4 занятия.

Начинайте с 10 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность.

Виды активности, которых стоит избегать

Прыжки, бег (без опыта).

Подводное плавание.

Горные тренировки.

Контактные виды спорта (хоккей, бокс).

Занятия при высокой температуре, например, горячая йога.

Как мотивировать себя тренироваться

Комбинируйте виды нагрузок

Чередуйте упражнения, например, разные стили плавания или акцент на разные группы мышц.

Составьте график

Каждый день включайте в распорядок зарядку, прогулку или растяжку.

Занимайтесь с тренером

Персональный подход помогает сохранить мотивацию и исключить ошибки.

Стоимость тренировок

Примерные расходы

Абонемент в фитнес-центр: 29 500 ₽.

Персональные тренировки (30 занятий): 66 000 ₽.

Курс упражнений от доулы: 10 000 ₽.

Купальник для беременных: 1 000 ₽.

Итого: ~107 500 ₽ за 9 месяцев.

Беременность — прекрасное время для осознанного подхода к физической активности. Регулярные занятия помогут укрепить здоровье, улучшить самочувствие и подготовиться к родам.

Главное — прислушиваться к своему организму и консультироваться с врачом.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих. Сходный процесс вынашивания потомства у других живородящих животных (некоторых рыб и пресмыкающихся) тоже часто называют беременностью.

