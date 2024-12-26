Растяжка позвоночника: особенности и польза для здоровья

Чувствуете, как по утрам хочется потянуться, поднимая руки вверх и выгибая спину? Это ваш позвоночник подаёт сигнал: ему нужна помощь.
Растяжка позвоночника — простой и доступный способ улучшить самочувствие и предупредить проблемы с осанкой.
Растяжка позвоночника полезна не только спортсменам или пациентам с назначенной ЛФК, но и тем, кто:
Проверить состояние осанки легко: прислонитесь спиной к стене пятками, поясницей и лопатками. Если все три точки соприкасаются, а прогиб между поясницей и стеной позволяет поместить 2-3 пальца, ваш позвоночник в порядке. Если хотя бы одна из точек не касается стены, пора заняться растяжкой.
Растяжка помогает нормализовать расстояние между позвонками и снять напряжение в мышцах и связках. Болевые ощущения в позвоночнике часто связаны с напряжением мышц, которые передают сигналы от проблемной зоны.
Упражнения для растяжки направлены на тренировку этих мышц, что способствует их расслаблению и снятию боли
Самая уязвимая зона, особенно для тех, кто ведёт сидячий образ жизни. Простое упражнение — поза собаки: встаньте на четвереньки, выпрямите ноги, тяните спину вверх.
Лучшее упражнение — вис на перекладине. Если вес слишком большой или сложно долго удерживаться, начинайте с поджатых ног и увеличивайте время постепенно.
Лёжа на спине, подтягивайте согнутые ноги к груди, медленно качайтесь из стороны в сторону. Перевернитесь на живот, вытяните руки вперёд и аккуратно прогибайтесь.
Растяжка позвоночника помогает:
При серьёзных проблемах всегда консультируйтесь с врачом, чтобы выбрать безопасный комплекс упражнений.
Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
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