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Как правильно выбирать интервалы отдыха и время восстановления после тренировок

2:50
Спорт

Эффективные тренировки — это не только интенсивная работа в зале, но и грамотное планирование времени отдыха и восстановления. Без этого достичь целей и избежать травм практически невозможно.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Персональный тренер Пит Маккол рассказывает, как правильно распределять нагрузки и восстанавливать силы, чтобы получить максимальную отдачу от тренировок.

Почему важен отдых

Любое упражнение — это физическая нагрузка, которая вызывает механический стресс (повреждение мышечных волокон) и метаболическое утомление (истощение запасов энергии). Без адекватного отдыха:

  • Мышцы не успевают восстановить запасы энергии.
  • Нервная система не успевает восстановиться для дальнейшей работы.
  • Риск травм возрастает, а эффективность тренировок снижается.
  • Отдых важен как между подходами, так и между тренировками.

Виды отдыха

Кратковременные интервалы между подходами

Интервалы зависят от целей тренировки:

  • Мышечная выносливость: ≤30 секунд отдыха, чтобы поддерживать интенсивность.
  • Гипертрофия (рост мышц): 30-90 секунд, чтобы мышцы успели восстановить энергию.
  • Сила и мощность: 2-5 минут для полного восстановления нервной системы.

Долговременное восстановление между тренировками

Мышечные группы требуют разного времени отдыха:

  • Выносливость: 24 часа.
  • Гипертрофия: 24-72 часа.
  • Сила и мощность: 48-72 часа.

Пример распределения нагрузок

Многие бодибилдеры и тяжелоатлеты строят программу так, чтобы каждая мышечная группа успевала восстановиться:

  • Понедельник: тренировка груди.
  • Вторник: тренировка спины.
  • Среда: тренировка ног.
  • Четверг: снова грудь (после 72 часов отдыха).

Как улучшить восстановление

Правильное питание

После тренировки важно восполнять запасы белков и углеводов. Это ускоряет восстановление мышечных волокон.

Гидратация

Вода помогает вывести побочные продукты метаболизма и улучшить циркуляцию крови.

Сон

Спите не менее 7-8 часов. Во время сна организм активно восстанавливает мышцы и нервную систему.

Умеренность в нагрузках

Чрезмерное количество интенсивных тренировок подряд мешает организму восстановиться, повышает риск травм и снижает эффективность занятий.

Важность планирования

Планирование интервалов отдыха и восстановления между тренировками помогает:

  • Снизить риск травм.
  • Уменьшить болезненность мышц (DOMS).
  • Увеличить эффективность тренировочной программы.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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