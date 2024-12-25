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Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения

3:33
Спорт

Фитнес — это не только способ похудеть, но и путь к здоровому образу жизни. Однако чтобы занятия действительно приносили результат, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Мы расскажем, как правильно комбинировать нагрузки, поддерживать режим и подбирать упражнения.

Чередуйте кардио и силовые тренировки

Для эффективного похудения нужно сочетать два типа нагрузок:

Кардио: обеспечивает сжигание жиров благодаря аэробной нагрузке. Пульс в зоне 60-85% от максимального значения (220 минус возраст) помогает расходовать энергию, сохраняя при этом здоровье сердца. Для результата кардио должно длиться 40-60 минут.

Силовые: увеличивают мышечную массу, что способствует повышению метаболизма. Чем больше мышц, тем активнее организм расходует калории даже в состоянии покоя.

Оптимально чередовать нагрузки в течение недели или комбинировать их в рамках одной тренировки.

Делайте акцент на базовые упражнения

Изолированные движения не помогут избавиться от жировых отложений в отдельных зонах. Для максимального расхода энергии включайте базовые упражнения, которые задействуют несколько групп мышц:

  • Приседания.
  • Становая тяга.
  • Выпады.
  • Ягодичный мост.

Пример: 10 приседаний со штангой в 40 кг сжигают больше калорий, чем 15 повторений на тренажере для ног.

Рассчитайте интенсивность тренировок

Интенсивность силовой нагрузки измеряется количеством повторений за час. Например, 168 повторений за 60 минут — это средний уровень интенсивности.
Кардиоинтенсивность зависит от пульса.

Для эффективного жиросжигания держите пульс в зоне 114-161 ударов в минуту (для тридцатилетнего человека).

Соблюдайте режим

  • Частота тренировок: 4-5 раз в неделю для стабильного результата.
  • Сон: не менее 8 часов, иначе снижается мотивация и эффективность занятий.
  • Гидратация: пейте 30-40 мл воды на каждый килограмм веса в сутки.

Питайтесь правильно

Диета — основа похудения. Главные принципы:

  • Создайте дефицит калорий: потребляйте на 20% меньше энергии, чем расходуете.
  • Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы снизить потребность организма в "запасах".
  • Увеличьте долю белков в рационе: мясо, яйца, творог.
  • Исключите сладкое перед тренировкой, чтобы не подавлять процесс жиросжигания.

Эффективные упражнения для похудени

Кардио

  • Бег в среднем темпе.
  • Танцы, аква-аэробика, катание на велосипеде.
  • Кардиотренажеры (степпер, эллипсоид).

Силовые без оборудования

  • Ягодичный мост.
  • Отжимания от лавки.
  • Разгибание бедра на четвереньках.

Силовые с резинками

  • Становая тяга.
  • Горизонтальная тяга.

С отягощениями

  • Приседания с гантелями.
  • Выпады с утяжелителями.

Фитнес для похудения — это комбинация правильного режима, разумной диеты и сбалансированных нагрузок.

Постепенно добавляйте новые упражнения и корректируйте интенсивность тренировок, чтобы достичь устойчивого результата.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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