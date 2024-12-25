Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
Интервальное голодание: как избежать потери мышечной массы
Санкт-Петербург столкнулся с ростом инфляции

Как разнообразить свой фитнес и избежать рутины

2:43
Спорт

Тренировки перестали приносить радость и результат? Это может быть эффект "плато", когда мышцы привыкают к нагрузке, а прогресс останавливается.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Чтобы вернуть мотивацию и улучшить физическую форму, разнообразьте свою программу тренировок. Мастер-тренер Василий Джамагомедов делится проверенными советами.

Чередуйте разные виды тренинга

Вариант 1: помесячно

Например, в первый месяц сосредоточьтесь на силовых тренировках, а во второй — на высокоинтенсивных интервальных тренировках (HIIT). Это позволяет прорабатывать выносливость, не теряя силы.

Вариант 2: в течение недели

  • Понедельник: силовая тренировка.
  • Вторник: день отдыха.
  • Среда: HIIT.

При этом меняйте группы мышц. Если вы в понедельник проработали ноги, то в среду займитесь мышцами спины или рук.

Не повторяйте одну и ту же тренировку чаще 2-3 раз в неделю

Даже эффективные упражнения теряют эффективность, если повторяются слишком часто. Попробуйте:

  • Изменить вес или количество повторений.
  • Усложнить упражнения. Например, вместо ягодичного мостика на двух ногах выполните его на одной ноге.
  • Добавить инвентарь, например фитнес-резинки, чтобы проработать новые группы мышц.

Меняйте последовательность упражнений

Чтобы избежать привыкания мышц, изменяйте порядок выполнения упражнений:

  • Начинайте с разных движений. Например, если вы всегда начинаете с приседаний, начните с выпадов.
  • Используйте суперсеты, трисеты или дропсеты. Они делают тренировку интенсивнее и разнообразнее.

Добавьте кросс-тренинг

Раз в неделю сочетайте кардио и силовые нагрузки. Например:

  • Начните с бега или велотренажёра.
  • Завершите тренировку упражнениями для верхней части тела.

Это улучшает кровообращение, разгружает нервную систему и тренирует разные системы организма.

Включите дополнительное оборудование

Инвентарь может превратить обычные упражнения в новые вызовы:

  • Фитнес-резинки для приседаний.
  • Фитбол для работы над балансом.
  • Гантели или бодибар для увеличения нагрузки.

Если вы добавляете вес, уменьшите количество повторений, чтобы дать мышцам адаптироваться. Это "удивит" ваш организм, помогая ему продолжать развиваться.

Разнообразие тренировок поддерживает интерес к фитнесу и помогает преодолеть застой. Комбинируйте нагрузки, используйте оборудование и не бойтесь экспериментировать!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Шоу-бизнес
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ Аудио 
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Еда и рецепты
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Последние материалы
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса
Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются
5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества
Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой
Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.