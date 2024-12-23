Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке?

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Боксёрский поединок-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком закончился победой украинца единогласным решением судей. Сколько же спортсмены заработали на этом бое?

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксер Александр Усик

В отличие от первого поединка, где финансовые условия были выгоднее у Фьюри (70 на 30 процентов), в реванше распределение было выгоднее для победившего Усика. Украинский боксер получил 60 процентов от общей суммы, это составило порядка $114 миллионов до вычета налогов.

Британский боксёр Тайсон Фьюри должен был заработать $76 миллионов, сообщает данным The Sportster.

Уточнения

Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.



