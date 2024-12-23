Всё тело будет гореть: как прокачать все мышцы за 20 минут?

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Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал, как правильно выполнять тренировку с резиновыми лентами.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

"Латексные петли — стандартный инвентарь для самостоятельных занятий физкультурой в фитнес-клубе, дома или на уличной спортивной площадке. Они представляют собой замкнутые ленты различной толщины и степени натяжения", — цитирует его "Чемпионат".

Ленты подойдут и для суставной разминки плечевых суставов, и для приседаний с петлями, поэтому лучше купить комплект разных цветов и уровней сопротивления. Это поможет разнообразить нагрузку и использовать приобретённый инвентарь разными способами.

Упражнения с петлями:

Подтягивания

  • Для этого закрепляем петлю на перекладине, позволяя основной части ленты свободно свисать вниз. Берём ладонями перекладину, наступаем на свободный конец петли стопами или коленями.
  • Провисаем вниз, но не тянем плечи к ушам — плечевой пояс должен быть в естественном положении.
  • На выдохе за счёт мышц спины и рук производим подъём туловища к перекладине, в верхней точке приводим лопатки к позвоночнику.
  • На вдохе плавно и подконтрольно возвращаемся в исходное положение.

Тяга петлёй к животу

  • Сядьте на пол, ноги вместе, вытянуты перед собой. За стопы удерживается середина петли. Корпус вертикален.
  • В вытянутых вперёд руках удерживаются концы ленты. На выдохе тянем руки назад, сводя лопатки за спиной.
  • На вдохе возвращаемся в исходное положение.

Также с петлей можно делать приседания, выпады, и вращения корпусом.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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