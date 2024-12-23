Всё тело будет гореть: как прокачать все мышцы за 20 минут?

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал, как правильно выполнять тренировку с резиновыми лентами.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

"Латексные петли — стандартный инвентарь для самостоятельных занятий физкультурой в фитнес-клубе, дома или на уличной спортивной площадке. Они представляют собой замкнутые ленты различной толщины и степени натяжения", — цитирует его "Чемпионат".

Ленты подойдут и для суставной разминки плечевых суставов, и для приседаний с петлями, поэтому лучше купить комплект разных цветов и уровней сопротивления. Это поможет разнообразить нагрузку и использовать приобретённый инвентарь разными способами.

Упражнения с петлями:

Подтягивания

Для этого закрепляем петлю на перекладине, позволяя основной части ленты свободно свисать вниз. Берём ладонями перекладину, наступаем на свободный конец петли стопами или коленями.

Провисаем вниз, но не тянем плечи к ушам — плечевой пояс должен быть в естественном положении.

На выдохе за счёт мышц спины и рук производим подъём туловища к перекладине, в верхней точке приводим лопатки к позвоночнику.

На вдохе плавно и подконтрольно возвращаемся в исходное положение.

Тяга петлёй к животу

Сядьте на пол, ноги вместе, вытянуты перед собой. За стопы удерживается середина петли. Корпус вертикален.

В вытянутых вперёд руках удерживаются концы ленты. На выдохе тянем руки назад, сводя лопатки за спиной.

На вдохе возвращаемся в исходное положение.

Также с петлей можно делать приседания, выпады, и вращения корпусом.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

