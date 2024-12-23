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Мощный пресс за две недели: прокачайте мышцы живота всего одним упражнением

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Спорт

Тренировки с эспандером давно пользуются популярностью. Его может приобрести каждый, он не занимает много места дома и при этом эффективно прокачивает мышцы. Расскажем, как этот инвентарь поможет проработать мышцы пресса.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Всего одно упражнение ударно воздействует на прямую мышцу живота. Делать его нужно ровно минуту, а потом отдохнуть и понять, готовы ли вы снова повторить упражнение.

Чтобы выполнить движение, лягте на спину, эспандер возьмите в обе руки и протяните его за спиной. Колени согните, поясницу прижмите к полу. Затем начните поднимать голову и лопатки, а руками тянуться к коленям.

Повторяйте упражнение на протяжении минуты. В зависимости от уровня подготовки увеличивайте или уменьшайте количество подходов в день, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кистевой эспандер — разновидность тренажёров-эспандеров, предназначенных для развития мышц предплечий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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