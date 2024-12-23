Сохранить фигуру стройной поможет эта простая привычка

Для улучшения здоровья и сохранения стройной фигуры после ужина нужно выработать привычку — гулять.
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Женские ноги в розовых кроссовках
Ходьба на свежем воздухе после еды имеет несколько преимуществ:
Процесс пищеварения становится лучше. Забудьте про изжогу и вздутие живота.
Болезни сердца больше не будут мучать. Доказано, что физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина, это помешает развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа.
Вес снизится. Ходьба после ужина поможет похудеть, сообщает "Чемпионат".
Нормализуется уровень сахара в крови. Физические упражнения помогают усваиваться глюкозе, это снижает уровень сахара в крови.
Будете сладко спать. Лёгкая физическая нагрузка поможет вам приятно устать, что облегчит засыпание. Достаточно прогуляться даже 10-15 минут.
Уточнения
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.