Сохранить фигуру стройной поможет эта простая привычка

Для улучшения здоровья и сохранения стройной фигуры после ужина нужно выработать привычку — гулять.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба на свежем воздухе после еды имеет несколько преимуществ:

Процесс пищеварения становится лучше. Забудьте про изжогу и вздутие живота.

Болезни сердца больше не будут мучать. Доказано, что физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина, это помешает развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа.

Вес снизится. Ходьба после ужина поможет похудеть, сообщает "Чемпионат".

Нормализуется уровень сахара в крови. Физические упражнения помогают усваиваться глюкозе, это снижает уровень сахара в крови.

Будете сладко спать. Лёгкая физическая нагрузка поможет вам приятно устать, что облегчит засыпание. Достаточно прогуляться даже 10-15 минут.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

