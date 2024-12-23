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Сохранить фигуру стройной поможет эта простая привычка

Спорт

Для улучшения здоровья и сохранения стройной фигуры после ужина нужно выработать привычку — гулять.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба на свежем воздухе после еды имеет несколько преимуществ:

  • Процесс пищеварения становится лучше. Забудьте про изжогу и вздутие живота.
  • Болезни сердца больше не будут мучать. Доказано, что физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина, это помешает развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа.
  • Вес снизится. Ходьба после ужина поможет похудеть, сообщает "Чемпионат".
  • Нормализуется уровень сахара в крови. Физические упражнения помогают усваиваться глюкозе, это снижает уровень сахара в крови.
  • Будете сладко спать. Лёгкая физическая нагрузка поможет вам приятно устать, что облегчит засыпание. Достаточно прогуляться даже 10-15 минут.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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