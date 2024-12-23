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Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?

1:56
Спорт

Любой спортсмен, который проиграл, будет разочарован, ему будет больно и обидно. Но взрослые спортсмены умеют с этим справляться и достойно проигрывать. А как сохранить здоровое отношение к спорту и добиться успеха детям, рассказала мастер спорта по вольной борьбе, победительница и призер всероссийских соревнований, первенства России Анастасия Тестова.

Детский футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детский футбол

Она объяснила, как юным спортсменам пережить поражение на турнире.

"Моя задача как тренера на начальном этапе подготовки, а это ребята стартового уровня обучения 1-2 года, выявить их эмоциональное состояние. Поэтому очень важно вывозить детей на соревнования, так как они — это стресс для организма. Также перед соревнованиями на контрольной тренировке мы с ребятами проводим беседу, ставим перед каждым задачу. Для каждого задача может быть разной, в зависимости от подготовки… После соревнований тренерским составом проводим беседу, как говорят многие тренеры, "разбор полетов". Главное понимать, что все спортсмены на начальном этапе подготовки — это в первую очередь дети. Поэтому важно позволять ребятам выражать свои чувства и эмоции", — советует Тестова.

Она считает, что проигрыш нужно использовать, как возможность для дальнейшего обучения. Она добавила, что каждый тренер проводит анализ, выделяет моменты, которые нужно улучшить и хвалит юного спортсмена за старания, пишет ИА RuNews24. ru.

"Обычно, чем тернистей путь у спортсмена, тем лучше. Когда ребенок сразу начинает побеждать, через какое-то время он расслабляются и теряет интерес к тренировкам. Соответственно, потом он начинает резко проигрывать в более взрослом возрасте", — заключила тренер.

Уточнения

Мотива́ция — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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