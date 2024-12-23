Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины

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Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил упражнения, которые способствуют поддержанию здоровья спины и формированию рельефного пресса. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка тренируется

По словам Ходырева, одним из эффективных упражнений являются ситапы.

"Выполнение этого элемента сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, снизит вероятность травм спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие", — объяснил специалист.

Кроме того, Ходырев объяснил, как правильно исполнять данное упражнение. Начальное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и расставлены в стороны, стопы расположены близко к ягодицам, а поясница плотно прижата к полу.

"Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола. Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения", — описал он технику.

Упражнение можно выполнять в различных вариациях: с поворотом верхней части тела в верхней фазе, с подъемом на стопы или добавлением утяжелителей, таких как гантели. Ходырев рекомендует выполнять три подхода по 10-25 повторений.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

