Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил упражнения, которые способствуют поддержанию здоровья спины и формированию рельефного пресса. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
По словам Ходырева, одним из эффективных упражнений являются ситапы.
"Выполнение этого элемента сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, снизит вероятность травм спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие", — объяснил специалист.
Кроме того, Ходырев объяснил, как правильно исполнять данное упражнение. Начальное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и расставлены в стороны, стопы расположены близко к ягодицам, а поясница плотно прижата к полу.
"Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола. Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения", — описал он технику.
Упражнение можно выполнять в различных вариациях: с поворотом верхней части тела в верхней фазе, с подъемом на стопы или добавлением утяжелителей, таких как гантели. Ходырев рекомендует выполнять три подхода по 10-25 повторений.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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