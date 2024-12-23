Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
Президент Молдавии решила отыграться на Приднестровье, если Россия не поставит газ
Снег на участке: польза и опасности
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту
Термиты и их разрушительная сила: что делать, чтобы избежать ущерба
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае

Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины

1:29
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил упражнения, которые способствуют поддержанию здоровья спины и формированию рельефного пресса. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Девушка тренируется
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка тренируется

По словам Ходырева, одним из эффективных упражнений являются ситапы.

"Выполнение этого элемента сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, снизит вероятность травм спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие", — объяснил специалист.

Кроме того, Ходырев объяснил, как правильно исполнять данное упражнение. Начальное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и расставлены в стороны, стопы расположены близко к ягодицам, а поясница плотно прижата к полу.

"Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола. Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения", — описал он технику.

Упражнение можно выполнять в различных вариациях: с поворотом верхней части тела в верхней фазе, с подъемом на стопы или добавлением утяжелителей, таких как гантели. Ходырев рекомендует выполнять три подхода по 10-25 повторений.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Наука и техника
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости Аудио 
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот
Еда и рецепты
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот Аудио 
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%
В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.