Тарасова высказалась о возможности отправки чемпионов России на Олимпиаду-2026

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о предложении отправить чемпионов России 2025 года на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РБК.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Тарасова

По словам Тарасовой, такая идея кажется ей непродуманной.

"Победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. Еще рано", — заявила она.

Чемпионат России-2025 проходил в Омске и завершился 22 декабря. В одиночном катании золото завоевали Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, в соревнованиях пар победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду первое место заняли Александра Степанова и Иван Букин.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в отборе на Олимпийские игры-2026, которые состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут выступить по одному атлету или паре в каждой из дисциплин под нейтральным флагом. Кандидатуры, включая запасных, должны быть представлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Ранее, в марте 2022 года, российским спортсменам был запрещен доступ к турнирам под эгидой ISU. Последним значимым мероприятием для них стали Игры в Пекине.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).



Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.

