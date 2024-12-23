Это упражнение — ключ к мощным грудным и объёмным плечам! Просто попробуйте

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Жим в наклоне — это одно из самых популярных упражнений для проработки верхней части тела, которое активно используется в тренировках на грудные мышцы.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Но его уникальность заключается в том, что он не только развивает грудные, но и активно работает с плечами и трицепсами.

Жим штанги в наклоне выполняется на скамье с углом наклона, что позволяет смещать нагрузку на верхнюю часть грудных мышц. Это особенно важно, если вы хотите развить гармоничную грудную мускулатуру.

Кроме того, как и другие вариации жима, жим в наклоне является отличным упражнением для увеличения силы. Он способствует росту мышечных волокон в груди, плечах и трицепсах, улучшая общую физическую форму и функциональность верхней части тела.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

