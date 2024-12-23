Хочешь плоский живот? Сделай это, и жир быстро исчезнет

Фитнес-тренер Артём Опальницкий дал советы по избавлению от лишнего жира на животе. Он посоветовал увеличить физическую активность, делая акцент на любимых видах спорта, что поможет постепенно увеличить нагрузку и разнообразить тренировки.
При этом эксперт подчеркнул, что ожидать быстрого результата не стоит, так как процесс требует времени, пишет журнал Men Today.
Кроме того, Опальницкий рекомендовал следить за качеством сна. Он отметил, что хронический недосып способствует набору лишних килограммов, так как, согласно исследованиям, если спать менее 6 часов в день, количество потребляемых калорий увеличивается на 200-300 ккал.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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