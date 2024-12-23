Даже спорт не так эффективен! В США раскрыли секрет правильной диеты

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учёные из США в рамках масштабного исследования пришли к выводу, что для повышения эффективности диет и ускорения процесса похудения необходимо выпивать от 6 до 8 стаканов воды ежедневно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Этот объём зависит от таких факторов, как пол, возраст, вес и индивидуальные особенности организма. Среднее значение составляет около 1,5-2 литра воды в день.

Результаты исследования были опубликованы в научной работе для журнала JAMA Network Open. В ходе анализа 18 исследований эксперты выяснили, что регулярное потребление воды не только помогает в снижении веса, но и способствует поддержанию здоровья. Например, достаточное количество воды защищает почки от образования камней, при этом для профилактики мочекаменной болезни рекомендуется выпивать 8 стаканов воды в сутки.

Хотя процесс похудения требует комплексного подхода, включающего питание, режим дня и физическую активность, ученые подчёркивают, что правильное потребление воды может значительно повысить эффективность всех усилий.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

