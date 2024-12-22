Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

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Российский боксёр Александр Поветкин сообщил в своём Telegram-канале, что решил покинуть пост заместителя губернатора Вологодской области, который он занимал с мая 2024 года.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

По словам Александра Поветкина, он надеется, что смог зажечь в людях искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине, и призвал продолжать развивать спорт, поддерживать молодёжь и воспитывать её в традиционных ценностях.

Поветкин был временно отстранён 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение антидопинговых правил 25 октября 2014 года, за сутки до его победы над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксёрского совета (WBC)3.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Пове́ткин (род. 2 сентября 1979, Курск) — российский государственный и политический деятель, боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории.

