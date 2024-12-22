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Питерские фигуристы взяли весь пьедестал в мужском катании на чемпионате России в Омске 

2:01
Спорт

В финале чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном катании, проходившем в Омске с 19 по 22 декабря, произошла сенсация — весь пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Чемпионом стал Владислав Дикиджи, серебряным призером — Глеб Лутфуллин, бронзовым — Евгений Семененко. Все они представляют школу "Звёздный лёд".

Фигуристки
Фото: Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.ru
Фигуристки

Лидер после короткой программы москвич Марк Кондратюк не смог удержать первое место и в итоге стал лишь пятым. Фаворит публики Птёр Гуменник из Санкт-Петербурга после падения на прыжке также остался без медалей.

Новый чемпион России Владислав Дикиджи совершил невероятный рывок, поднявшись с шестого места на третье благодаря безупречному прокату произвольной программы, за которую получил 200,82 балла.

"В короткой программе я не ожидал, что допущу такие ошибки, но потом подумал: "Бороться будем в любом случае".Это урок всем — надо всегда биться до конца, даже если на старте что-то не сложилось", — сказал Дикиджи.

В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Александр Галлямов и Анастасия Мишина из Санкт-Петербурга. Серебро у их земляков Дмитрия Козловского и Александры Бойковой. Бронза досталась москвичам Илье Княжуку и Наталье Хабибуллиной.

Среди танцевальных дуэтов чемпионами в четвертый раз стали москвичи Александра Степанова и Иван Букин. Серебро у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, представляющих Москву и Самарскую область. Бронзовые медали завоевали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный из Подмосковья.

22 декабря на чемпионате состоялось награждение и показательные выступления с участием звёзд российского фигурного катания прошлых лет и нынешних призёров.

Уточнения

Владислав Максимович Дикиджи (род. 22 августа 2004, Санкт-Петербург, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Чемпион России (2025) и серебряный призёр (2024) чемпионата России, бронзовый призёр финала Кубка России (2024).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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