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Как тренироваться летом, если вы любите лыжи или сноуборд

2:17
Спорт

Лето — не повод забывать о тренировках для тех, кто увлекается зимними видами спорта. Поддержание физической формы, развитие баланса, силы и выносливости поможет подготовиться к сезону и избежать травм. Сноубордист и мастер спорта Владислав Зуев делится советами, как организовать летние тренировки.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка

Основы летних тренировок

Поддерживать физическую форму летом — это обязательное условие для спортсменов. Включите в свой комплекс упражнения на мышцы пресса, ног, рук и спины, а также кардионагрузки. Для лыжников и сноубордистов особенно важны тренировки на баланс и координацию.

Рекомендуемые упражнения

  • Бег, прыжки, отжимания, подтягивания.
  • Выпады с утяжелением.
  • Приседания с прыжком (укрепляют ноги и дают кардионагрузку).
  • Становая тяга для профилактики травм спины.

Варианты тренировок для зимних спортсменов

Сноубордисты могут улучшить технику с помощью

  • Скейта: для отработки поворотов и распределения веса на доске.
  • Вейкбординга: развивает баланс, выносливость и акробатику.
  • Серфинга: помогает чувствовать тело и учит плавать.
  • Баланс-борда: тренирует равновесие и координацию, начните с 5 минут в день.
  • Батута: идеален для имитации прыжков, вращений и изучения техник падения.

Лыжники могут поддерживать форму с помощью

  • Лыжероллеров, которые максимально имитируют движение на лыжах.
  • Бега, велосипеда, плавания: циклические виды спорта сохранят выносливость.
  • Хайкинга и скандинавской ходьбы: тренируют мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Важность восстановления

После тренировок организму нужно время для восстановления. Летом особенно важно восполнять водный баланс и следить за питанием, богатым белками и сложными углеводами. Полноценный сон (7-8 часов) также играет ключевую роль в восстановлении мышц и сил.

Грамотный подход к тренировкам летом не только поможет сохранить форму, но и подготовит тело к зимнему сезону, снизив риск травм.

Уточнения

Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow - снег и англ. board - доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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