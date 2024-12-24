Как тренироваться летом, если вы любите лыжи или сноуборд

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лето — не повод забывать о тренировках для тех, кто увлекается зимними видами спорта. Поддержание физической формы, развитие баланса, силы и выносливости поможет подготовиться к сезону и избежать травм. Сноубордист и мастер спорта Владислав Зуев делится советами, как организовать летние тренировки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка

Основы летних тренировок

Поддерживать физическую форму летом — это обязательное условие для спортсменов. Включите в свой комплекс упражнения на мышцы пресса, ног, рук и спины, а также кардионагрузки. Для лыжников и сноубордистов особенно важны тренировки на баланс и координацию.

Рекомендуемые упражнения

Бег, прыжки, отжимания, подтягивания.

Выпады с утяжелением.

Приседания с прыжком (укрепляют ноги и дают кардионагрузку).

Становая тяга для профилактики травм спины.

Варианты тренировок для зимних спортсменов

Сноубордисты могут улучшить технику с помощью

Скейта: для отработки поворотов и распределения веса на доске.

для отработки поворотов и распределения веса на доске. Вейкбординга: развивает баланс, выносливость и акробатику.

развивает баланс, выносливость и акробатику. Серфинга: помогает чувствовать тело и учит плавать.

помогает чувствовать тело и учит плавать. Баланс-борда: тренирует равновесие и координацию, начните с 5 минут в день.

тренирует равновесие и координацию, начните с 5 минут в день. Батута: идеален для имитации прыжков, вращений и изучения техник падения.

Лыжники могут поддерживать форму с помощью

Лыжероллеров, которые максимально имитируют движение на лыжах.

которые максимально имитируют движение на лыжах. Бега, велосипеда, плавания: циклические виды спорта сохранят выносливость.

циклические виды спорта сохранят выносливость. Хайкинга и скандинавской ходьбы: тренируют мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Важность восстановления

После тренировок организму нужно время для восстановления. Летом особенно важно восполнять водный баланс и следить за питанием, богатым белками и сложными углеводами. Полноценный сон (7-8 часов) также играет ключевую роль в восстановлении мышц и сил.

Грамотный подход к тренировкам летом не только поможет сохранить форму, но и подготовит тело к зимнему сезону, снизив риск травм.

Уточнения

Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow - снег и англ. board - доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

