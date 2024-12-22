Как тренироваться после простуды и не навредить организму

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После перенесённой простуды многие спешат вернуться к тренировкам, но важно делать это правильно, чтобы не навредить организму. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как безопасно восстановиться и снова начать заниматься спортом.

Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тренировка с эспандером

Не торопитесь с нагрузками

"Организм после болезни нуждается в восстановлении. Возвращаться к тренировкам стоит не раньше, чем через неделю после полного исчезновения симптомов. Даже лёгкий кашель или заложенность носа — повод отложить занятия", — объясняет тренер.

Елена советует начинать с лёгких нагрузок. Подойдут разминки, прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения. Эти методы помогут восстановить лёгкие и мягко подготовить тело к более серьёзным нагрузкам.

Прислушивайтесь к своему самочувствию

Во время занятий важно контролировать своё состояние.

"Если вы чувствуете слабость, головокружение или одышку, нужно сразу прекратить тренировку. Лучше увеличивать нагрузку постепенно. Начните с коротких занятий по 20-30 минут два-три раза в неделю. Со временем можно добавить более интенсивные упражнения", — отмечает Елена.

Не забывайте о психологическом комфорте

По словам тренера, восстановление после простуды — это не только про физическую активность, но и про настроение. Важно наслаждаться процессом, отдыхать и заниматься спортом для улучшения самочувствия, а не ради результатов любой ценой.

Вернуться к тренировкам после болезни несложно, если делать это грамотно и без спешки. Правильный подход поможет восстановить силы и снова наслаждаться спортом без вреда для здоровья.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

