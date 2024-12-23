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Как добиться максимальной гибкости без травм

2:28
Спорт

Растягивания — простой и эффективный способ улучшить гибкость, повлиять на результаты тренировок и повысить качество жизни. Но как растягиваться правильно и безопасно?

Мужчина делает растяжку мышц бедра
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает растяжку мышц бедра

Ответы на частые вопросы о растягиваниях

Как долго держать растяжку

Американская коллегия спортивной медицины (ACSM) рекомендует удерживать каждое растягивание от 15 до 30 секунд. Этого времени достаточно для увеличения гибкости.

Сколько повторений оптимально

Выполняйте каждое упражнение 2-4 раза. Большее количество не добавит ощутимой пользы.

Сколько раз в неделю нужно растягиваться

Идеально — 5-7 дней в неделю, но даже 2-3 раза принесут заметный эффект.

Какой метод растягивания лучше

По данным исследований, разные методы — статические, динамические и PNF (проприоцептивное нервно-мышечное облегчение) — эффективны. PNF, в некоторых случаях, демонстрирует больше преимуществ, улучшая как пассивную, так и активную подвижность.

Помогает ли разогрев перед растяжкой

Разогрев мышц, особенно глубокий, значительно увеличивает амплитуду движений. Например, исследование Knight (2001) показало, что глубокий прогрев помогает достичь наилучших результатов.

Рекомендации для эффективных растягиваний

  • Оцените уровень гибкости: выявите, какие мышцы требуют больше внимания. Лучше делать это с тренером.
  • Разогревайтесь: перед растяжкой мышцы должны быть тёплыми. Подойдут активные упражнения или локальный прогрев.
  • Регулярность: выполняйте растяжку минимум 2-3 раза в неделю, а лучше — ежедневно.
  • Растягивайте основные мышцы: не забывайте про противоположные группы для баланса.
  • Держите правильное положение: избегайте резких движений и сконцентрируйтесь на целевых мышцах.
  • Дышите ровно: глубокие выдохи помогут расслабить мышцы и углубить растяжку.
  • Растягивайтесь после тренировки: это способствует восстановлению и расслаблению тела.
  • Избегайте боли: если чувствуете дискомфорт, скорректируйте технику или попробуйте другое упражнение.

Растяжка — это не только способ сделать тело более гибким, но и возможность снизить напряжение и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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