Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка выразила мнение, что 18-летняя Камила Валиева, возможно, вернётся в профессиональный спорт после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
По словам Навки, у Валиевой есть все шансы на возвращение, так как она молода и полна энергии.
Этот период жизни - 18-20 лет - часто бывает сложным для женщин, и именно сейчас у Камилы могут возникнуть проблемы с мотивацией и концентрацией. Однако Навка уверена, что через год Валиева сможет преодолеть эти трудности и снова заявить о себе.
"Я думаю, Камила через год включится и ещё всем покажет», – сказала Навка, которую цитирует Metaratings.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина выразила сомнение, что Камила Валиева сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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