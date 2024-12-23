Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет

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Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка выразила мнение, что 18-летняя Камила Валиева, возможно, вернётся в профессиональный спорт после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камила Валиева

По словам Навки, у Валиевой есть все шансы на возвращение, так как она молода и полна энергии.

Этот период жизни - 18-20 лет - часто бывает сложным для женщин, и именно сейчас у Камилы могут возникнуть проблемы с мотивацией и концентрацией. Однако Навка уверена, что через год Валиева сможет преодолеть эти трудности и снова заявить о себе.

"Я думаю, Камила через год включится и ещё всем покажет», – сказала Навка, которую цитирует Metaratings.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина выразила сомнение, что Камила Валиева сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

