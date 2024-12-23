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Каждый год после поражения Зенита говорят, что Семак больше не контролирует команду

0:58
Спорт

Бывший форвард "Зенита" Юрий Матвеев выразил несогласие с утверждением, что главный тренер команды Сергей Семак утратил контроль над коллективом.

Сергей Семак
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Семак

Ранее спортивный журналист Геннадий Орлов сказал, что Семак потерял контроль над командой.

Матвеев отметил, что Семак уже семь лет работает в "Зените", и каждый раз после неудач появляются разговоры о том, что тренер утратил управление. По мнению Матвеева, это не соответствует действительности.

"Каждый год после каждого поражения говорят, что он потерял контроль над командой. Эти всё ерунда — Богданыч руководит командой", — сказал Матвеев "Чемпионату".

После завершения первой части чемпионата Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает вторую строчку турнирной таблицы с 39 очками. Лидером первенства является "Краснодар", также набравший 39 очков.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер, главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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