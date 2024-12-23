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Учимся подтягиваться с нуля: шаг за шагом к цели

2:41
Спорт

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений с собственным весом, укрепляющее мышцы спины, рук и кора. Освоить его с нуля непросто, но возможно!

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Рассказываем, как правильно начать тренировки, избегая ошибок, и какие упражнения помогут вам достичь цели.

Почему подтягивания полезны

Подтягивания не только развивают силу, но и:

  • Укрепляют спину и пресс, улучшая осанку.
  • Сжигают калории за счёт высокой нагрузки на крупные группы мышц.
  • Повышают выносливость и улучшают физическую форму.
  • Укрепляют кости, снижая риск остеопороза.
  • Поднимают самооценку, ведь овладение этим упражнением — отличный повод для гордости.

Но перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть проблемы с суставами, позвоночником или сердцем.

Как освоить технику подтягивания

Классическое подтягивание выполняется так:

  • Возьмитесь за перекладину прямым хватом на ширине плеч.
  • Повисните, выпрямив руки.
  • На вдохе подтянитесь, сводя лопатки, пока подбородок не окажется выше турника.
  • На выдохе плавно вернитесь в исходное положение.

5 упражнений, которые помогут подтягиваться

Австралийские подтягивания

Подходят для начального уровня. Используйте низкий турник или перекладину. Лягте под турник, ноги упираются в пол. Подтягивайтесь, приближая грудь к перекладине.

Вис на турнике

Просто висите на турнике, напрягая мышцы кора и рук. Это укрепляет запястья и развивает силу хвата.

Негативные подтягивания

Используйте стул, чтобы занять верхнее положение подтягивания (подбородок над перекладиной), затем медленно опускайтесь вниз.

Подтягивания с резиновыми петлями

Эспандеры облегчают выполнение упражнения, компенсируя часть вашего веса.

Тяга к поясу с гантелями

Стоя в наклоне, подтягивайте гантели к поясу. Это укрепляет спину и бицепсы.

Как преодолеть трудности

  • Лишний вес: уделите внимание кардиотренировкам и правильному питанию.
  • Слабая подготовка: начните с подводящих упражнений.
  • Неправильная техника: работайте медленно, концентрируясь на движении.

Когда переходить к классическим подтягиваниям

Если вы можете провисеть на турнике 2-3 минуты и выполнять подводящие упражнения с комфортом, попробуйте первые подтягивания.

Регулярные тренировки и терпение приведут вас к успеху.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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