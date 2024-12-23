Учимся подтягиваться с нуля: шаг за шагом к цели

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений с собственным весом, укрепляющее мышцы спины, рук и кора. Освоить его с нуля непросто, но возможно!
Рассказываем, как правильно начать тренировки, избегая ошибок, и какие упражнения помогут вам достичь цели.
Подтягивания не только развивают силу, но и:
Но перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть проблемы с суставами, позвоночником или сердцем.
Классическое подтягивание выполняется так:
Подходят для начального уровня. Используйте низкий турник или перекладину. Лягте под турник, ноги упираются в пол. Подтягивайтесь, приближая грудь к перекладине.
Просто висите на турнике, напрягая мышцы кора и рук. Это укрепляет запястья и развивает силу хвата.
Используйте стул, чтобы занять верхнее положение подтягивания (подбородок над перекладиной), затем медленно опускайтесь вниз.
Эспандеры облегчают выполнение упражнения, компенсируя часть вашего веса.
Стоя в наклоне, подтягивайте гантели к поясу. Это укрепляет спину и бицепсы.
Если вы можете провисеть на турнике 2-3 минуты и выполнять подводящие упражнения с комфортом, попробуйте первые подтягивания.
Регулярные тренировки и терпение приведут вас к успеху.
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