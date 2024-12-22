Лучший способ похудеть без спортзала: всего 20 минут в день.

2:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Можно ли похудеть, уделяя тренировкам всего 20 минут в день? Да! Высокоинтенсивные тренировки помогают эффективно сжигать калории и поддерживать тело в тонусе.

Фото: Own work by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пилатес

Разберём, как они работают, кому подходят и какие ошибки следует избегать.

Что такое короткие тренировки

Короткие тренировки — это высокоинтенсивные интервальные упражнения (ВИИТ), направленные на сжигание жира за счёт чередования максимальных нагрузок и коротких периодов отдыха. Их особенности:

Высокая интенсивность : упражнения выполняются с полной отдачей.

: упражнения выполняются с полной отдачей. Интервальный формат: чередование нагрузки и восстановления.

чередование нагрузки и восстановления. Краткость: тренировка занимает от 4 до 30 минут.

тренировка занимает от 4 до 30 минут. Разнообразие: включают кардио, силовые упражнения и растяжку.

включают кардио, силовые упражнения и растяжку. Фокус на крупных мышцах: для максимального расхода энергии.

для максимального расхода энергии. Адаптивность: подходят для разного уровня подготовки.

Когда короткие тренировки противопоказаны

Интенсивные нагрузки подходят не всем. Они противопоказаны при:

Заболеваниях сердца и сосудов.

Хроническом стрессе.

Ожирении высокой степени.

Сахарном диабете.

Беременности и в восстановительный период после родов.

Заболеваниях дыхательной и опорно-двигательной систем.

Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

20-минутная экспресс-тренировка

Эта программа помогает сжечь до 250 калорий. Она включает кардио и силовые упражнения, которые можно выполнять дома.

Разминка (5 минут)

Лёгкий бег на месте.

Наклоны вперёд с прямой спиной.

Шаг с подъёмом колена.

"Дровосек": махи руками, имитирующие рубку дерева.

Основная часть (12 минут)

Приседания (10 повторений).

Выпады (10 повторений на каждую ногу).

Планка на 20 секунд.

Лёгкий бег или "бёрпи".

Заминка (3 минуты)

Медленный бег на месте и шаги с растяжкой рук.

Преимущества и ограничения коротких тренировок

Плюсы

Экономия времени.

Ускорение обмена веществ.

Повышение выносливости.

Минусы

Требуют отличной техники выполнения.

Не подходят новичкам и людям с противопоказаниями.

Как часто заниматься

Начинайте с одной тренировки в неделю. Постепенно увеличивайте частоту до 2-3 раз. Между высокоинтенсивными нагрузками важно давать организму время на восстановление.

Научный подход

Исследования подтверждают, что короткие тренировки эффективнее длительных занятий средней интенсивности для сжигания жира. Они ускоряют обмен веществ, укрепляют мышцы и улучшают выносливость.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

