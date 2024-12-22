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Лучший способ похудеть без спортзала: всего 20 минут в день.

2:57
Спорт

Можно ли похудеть, уделяя тренировкам всего 20 минут в день? Да! Высокоинтенсивные тренировки помогают эффективно сжигать калории и поддерживать тело в тонусе.

Пилатес
Фото: Own work by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилатес

Разберём, как они работают, кому подходят и какие ошибки следует избегать.

Что такое короткие тренировки

Короткие тренировки — это высокоинтенсивные интервальные упражнения (ВИИТ), направленные на сжигание жира за счёт чередования максимальных нагрузок и коротких периодов отдыха. Их особенности:

  • Высокая интенсивность: упражнения выполняются с полной отдачей.
  • Интервальный формат: чередование нагрузки и восстановления.
  • Краткость: тренировка занимает от 4 до 30 минут.
  • Разнообразие: включают кардио, силовые упражнения и растяжку.
  • Фокус на крупных мышцах: для максимального расхода энергии.
  • Адаптивность: подходят для разного уровня подготовки.

Когда короткие тренировки противопоказаны

Интенсивные нагрузки подходят не всем. Они противопоказаны при:

  • Заболеваниях сердца и сосудов.
  • Хроническом стрессе.
  • Ожирении высокой степени.
  • Сахарном диабете.
  • Беременности и в восстановительный период после родов.
  • Заболеваниях дыхательной и опорно-двигательной систем.

Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

20-минутная экспресс-тренировка

Эта программа помогает сжечь до 250 калорий. Она включает кардио и силовые упражнения, которые можно выполнять дома.

Разминка (5 минут)

  • Лёгкий бег на месте.
  • Наклоны вперёд с прямой спиной.
  • Шаг с подъёмом колена.
  • "Дровосек": махи руками, имитирующие рубку дерева.

Основная часть (12 минут)

  • Приседания (10 повторений).
  • Выпады (10 повторений на каждую ногу).
  • Планка на 20 секунд.
  • Лёгкий бег или "бёрпи".

Заминка (3 минуты)

  • Медленный бег на месте и шаги с растяжкой рук.

Преимущества и ограничения коротких тренировок

Плюсы

  • Экономия времени.
  • Ускорение обмена веществ.
  • Повышение выносливости.

Минусы

  • Требуют отличной техники выполнения.
  • Не подходят новичкам и людям с противопоказаниями.

Как часто заниматься

Начинайте с одной тренировки в неделю. Постепенно увеличивайте частоту до 2-3 раз. Между высокоинтенсивными нагрузками важно давать организму время на восстановление.

Научный подход

Исследования подтверждают, что короткие тренировки эффективнее длительных занятий средней интенсивности для сжигания жира. Они ускоряют обмен веществ, укрепляют мышцы и улучшают выносливость.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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