Тренер Опальницкий делится секретами создания идеального пресса

Фитнес-тренер Артем Опальницкий поделился рекомендациями по устранению избыточного жира на животе, о чем сообщает портал Men Today.
По словам Опальницкого, важно повышать физическую активность, выбирая те виды спорта, которые нравятся больше всего. Он отметил, что со временем интенсивность тренировок станет выше и разнообразие будет увеличиваться. Тренер также акцентировал внимание на том, что не следует ожидать мгновенных результатов.
Эксперт напомнил о значении полноценного сна, подчеркивая, что хроническое недосыпание может способствовать набору лишнего веса. Согласно данным исследований, если спать менее 6 часов в сутки, количество потребляемых калорий может возрасти на 200-300 единиц.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
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