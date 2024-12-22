Тренер Опальницкий делится секретами создания идеального пресса

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Фитнес-тренер Артем Опальницкий поделился рекомендациями по устранению избыточного жира на животе, о чем сообщает портал Men Today.

Фото: freepik мышцы пресса

По словам Опальницкого, важно повышать физическую активность, выбирая те виды спорта, которые нравятся больше всего. Он отметил, что со временем интенсивность тренировок станет выше и разнообразие будет увеличиваться. Тренер также акцентировал внимание на том, что не следует ожидать мгновенных результатов.

Эксперт напомнил о значении полноценного сна, подчеркивая, что хроническое недосыпание может способствовать набору лишнего веса. Согласно данным исследований, если спать менее 6 часов в сутки, количество потребляемых калорий может возрасти на 200-300 единиц.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

