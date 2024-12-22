Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений

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Врач-реабилитолог Геннадий Будаев предложил эффективные методы борьбы с сутулостью. Об этом сообщает МК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По его словам, регулярные физические упражнения представляют собой наилучший способ предотвращения болей в спине для людей, работающих в офисе. При этом он отметил, что не обязательно отправляться в фитнес-зал — достаточно просто улечься на коврик дома с легкой гантелей и выполнить гимнастику, воспользовавшись видеотренировкой.

Будаев также отметил, что небольшие искривления в области спины вполне естественны, поскольку позвоночник имеет свои физиологические изгибы. По его мнению, сколиоз чаще всего обусловлен наследственностью и проявляется в период детства или подросткового возраста.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

