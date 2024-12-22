Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три породы кошек, которые не доставят хлопот в квартире
Якутия готовится к модернизации теплоснабжения
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай
Урожай картошки без потерь: секреты агротехники
Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню
Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски

Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений

0:49
Спорт

Врач-реабилитолог Геннадий Будаев предложил эффективные методы борьбы с сутулостью. Об этом сообщает МК.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

По его словам, регулярные физические упражнения представляют собой наилучший способ предотвращения болей в спине для людей, работающих в офисе. При этом он отметил, что не обязательно отправляться в фитнес-зал — достаточно просто улечься на коврик дома с легкой гантелей и выполнить гимнастику, воспользовавшись видеотренировкой.

Будаев также отметил, что небольшие искривления в области спины вполне естественны, поскольку позвоночник имеет свои физиологические изгибы. По его мнению, сколиоз чаще всего обусловлен наследственностью и проявляется в период детства или подросткового возраста.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Российский шоу-бизнес
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги Аудио 
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Урожай картошки без потерь: секреты агротехники
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай
Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню
Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски
Топ-5 лучших упражнений для сохранения молодости тела после 50 лет
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.