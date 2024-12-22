Топ-5 лучших упражнений для сохранения молодости тела после 50 лет

Предлагаем ознакомиться с пятью эффективными упражнениями для поддержания молодости тела. Эксперты рекомендуют выполнять боковую ходьбу, которая отлично способствует развитию ягодичных мышц и абдукторов — мышц, отвечающих за отведение бедер. Для активации стабилизирующих мышц, устранения дисбаланса, а также для улучшения координации и устойчивости специалистами рекомендовано применять боковые или обратные выпады.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Планка

Помимо этого, для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий, а также для повышения устойчивости позвоночника людям после 50 лет настоятельно советуют включить в тренировку ягодичный мост. Ещё одно упражнение — удары или толчки ногой, способствующие проработке квадрицепсов, ягодиц, боковой поверхности бедер и мышц кора, сообщает Men Today.

Заключительное упражнение — планка. Это упражнение укрепляет кор (центральные мышцы тела), что улучшает осанку и снижает риск травм.

— Способствует укреплению мышц спины, рук и ног.

— Улучшает выносливость и координацию.

— Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Это упражнение можно выполнять в любом месте и не требует специального оборудования, что делает его доступным для всех. Регулярная практика планки поможет сохранить молодость и активность на долгие годы.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. Длинный выпад в большей степени нагружает ягодичные мышцы, тогда как короткий выпад переносит основную нагрузку на квадрицепсы.

