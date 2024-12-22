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Самый дорогой футболист мира поддержал главного тренера

1:29
Спорт

Норвежский футболист английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола сможет вывести команду из кризиса. Об этом он заявил на официальном сайте клуба.

Эрлинг Холланд
Фото: commons.wikimedia.org by Werner100359, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эрлинг Холланд

Холланд отметил, что уверенность в себе играет ключевую роль, и её отсутствие сказывается на каждом игроке. Он подчеркнул, что команда должна сохранять позитивный настрой, даже если это непросто. Холланд выразил уверенность в том, что Гвардиола найдёт решение проблемы, как это происходит каждый год, и игроки по-прежнему верят в своего тренера.

21 декабря "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счётом 1:2.

"Астон Вилла" открыла счёт уже на 16-й минуте благодаря голу Джона Дюрана. На 65-й минуте Морган Роджерс закрепил преимущество хозяев, забив второй мяч. "Манчестер Сити" удалось лишь забить гол престижа в добавленное время — на 90+3-й минуте отличился Фил Фоден.

После этого поражения "Манчестер Сити" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 27 очков. "Астон Вилла", обойдя "Сити", поднялась на пятую позицию с 28 очками.

Уточнения

Э́рлинг Брёут Хо́ланн (норв. Erling Braut Haaland, при рождении написание фамилии — Håland, норвежское произношение: [ˈhòːlɑn]; 21 июля 2000, Лидс, Англия) — норвежский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии.

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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